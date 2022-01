¡El Real Madrid derrota al Barcelona en la prórroga y vuela a la final de la Supercopa!

Deliciosa noticia el día once de Barcelona , que participa en el torneo como último ganador de la Copa del Rey. En primer lugar, la promoción de invierno comienza desde el pitido inicial. Ferrán Torres , se registró pocas horas después del saque inicial y regresando de un paréntesis de tres meses por una fractura en el pie en un partido de la Nations League con Italia A lo que se sumó el inapropiado positivismo del virus, que le impidió entrenar con el grupo hasta ayer. con el y Dembélé , entonces allí Lucas de Jong , que los medios catalanes prácticamente no tuvieron en cuenta, pero para quién cura Obviamente no quiere rendirse después de los dos goles y, sobre todo, la alentadora actuación de los últimos tiempos. El dueño también tiene el mismo nombre. franco que dejó atrás el problema muscular y recuperó su lugar en el centro del campo con Busquets Y ahora es indispensable seco . Tercera titularidad consecutiva y finalmente por 38.º año Dani Alves , tras la de la Copa del Rey Coronel linaris El Coronel de la Liga Granada .

Muchas buenas intenciones para Barcelona Desde cura, que trata de preparar su urgente formulación en busca del justo incumplimiento, pero en definitiva es el escenario que cierto, que defiende con una masa baja para reproducirlo con un contraataque fulgurante. y aquí está AsensioY Vinicius mi Benzema socavar la puerta Ter Stegen Al final de un reinicio relámpago. Grid in the air nació como resultado de la creatividad Busquets, que hace explotar la bola sobre el trocar. Dos toques rápidos y Benzema la manda él mismo al arco Viniciusque no falla. El Barcelona, ​​sin embargo, tiene fuerzas para contraatacar y se vuelve peligroso con dos atacantes Lucas de Jong, prohibido por Cortés. El tozudo delantero holandés finalmente iguala, también gracias a un poco de suerte, al final del primer descanso. jugar eclosionar Frenkie de Jong mi Dembélé, de hecho, parece terminar con el final Militao. El ex bombardero de SevillaSin embargo, allí está bajo presión y el balón le brilla y luego rueda sarcásticamente detrás del portero belga. 1-1 y empezar de nuevo.