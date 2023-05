El puño no termina aquí – Corriere.it

Ayer, el Banco Central Europeo elevó los tipos de interés por séptima vez consecutiva, desde niveles bajo cero hasta finales de julio pasado. El ritmo de subida se ralentiza un 0,25%, situándose el ritmo de subida de los depósitos en el 3,25% y el tipo de referencia al que los bancos obtienen financiación del Banco Central Europeo en el 3,75%. Pero Christine Lagarde ha dejado claro que la presión no acaba ahí y que tomará distintas formas. En primer lugar, las palabras del Presidente dejaron claro que la mayoría está sobre la mesa Consejo Ejecutivo de Fráncfort Planes para subir las tasas de interés nuevamente en junio y probablemente también en julio. “Vamos por buen camino y no nos detenemos, sabemos que aún nos queda camino por recorrer. Tomaremos las decisiones en el momento oportuno para lograr nuestros objetivos”, dijo Lagarde, quien destacó que habló en plural.

Así que el debate que se está llevando a cabo hoy en el BCE no es sobre la hipótesis de detener el endurecimiento monetario, sino sobre llevar la tasa de depósito a su punto en 4% o justo por debajo, y la tasa principal de préstamo en 4,5% o justo por debajo. Esto probablemente solo se entenderá mejor entre julio y septiembre, siempre que la eurozona no entre primero en una nube de turbulencia financiera similar a la que sigue afectando a una serie de pequeños bancos estadounidenses: inmediatamente después del rescate de la Primera República en los últimos días, Con la compra de última hora de Jp Morgan, Pacific Western Bank perdió ayer más del 40% en Wall Street y busca comprador.

Pero, precisamente, los riesgos de estabilidad financiera hoy no están en el centro del tablero del BCE. Para la mayoría de sus números titulares ahora mismo, lo único es subir los tipos de interés y -añadió Lagarde- “mantenerlos en niveles suficientemente restrictivos para llevar la inflación inmediatamente al objetivo de medio plazo del 2%”. En caso de que surjan tensiones en los bancos o en otros lugares de los mercados, como Estados Unidos, el Banco Central Europeo está considerando actualmente poder manejar la situación ofreciendo liquidez específica. sin aliviar la presión general sobre la economía. “Pase lo que pase -dijo ayer Lagarde- hemos demostrado que sabemos ser creativos. Hay ventanas de liquidez disponibles”.

Alto costo de vida

Después de subestimar el aumento de la inflación hace un año, muchas de las personas en la cumbre del BCE ya no quieren correr el riesgo de manchar su reputación como custodios de los precios (que ahora tienen un 7 % en la eurozona). Incluso si la economía continúa dando señales contradictorias: si no fuera por el auge del turismo que tiene a Italia, España, Portugal y Grecia funcionando más rápido que el promedio, la eurozona probablemente habría entrado oficialmente en una recesión en la eurozona. Los primeros meses de 2023 No es casualidad que ayer Lagarde hablara del alto coste de la vida, en concreto en los servicios. Pero la incertidumbre del panorama ayudó a reducir los rendimientos de casi todos los bonos soberanos europeos (excepto los de Italia) y provocó que el euro cayera levemente frente al dólar.