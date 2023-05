El producto milagro para conseguir rizos como el mar se hace en casa (¡prácticamente gratis!)

¿Quieres hacer alarde de algunas olas asesinas pero no quieres gastar una fortuna? ¡Prueba este increíble ingrediente!

¿Quieres ahorrar en productos para el cabello pero planeas crear hermosas ondas playeras? Hoy vamos a revelar una solución de bricolaje barata y fácilmente alcanzable. Estamos hablando de Aerosol de sal marina.

No te preocupes, necesitarás muy pocos ingredientes y la mayor ventaja es que No tendrás que gastar una fortuna para comprar productos específicos. Además, con esta solución obtendrás los mismos, si no mejores, resultados sin recurrir a productos químicos nocivos para la salud.

Los aerosoles que encuentras en la tienda suelen ser bastante caros, por lo que a continuación decidimos revelarte cómo puedes crear uno en casa, permitiéndote ahorrar mucho dinero. No solo eso, podrás producirlos cantidades mayores que durará mucho.

¡Además, funciona tan bien, si no mejor, que lo que puedes comprar! Lo mejor es que probablemente lo tengas Todos los componentes necesarios en tu tienda

Cómo hacer spray de mar

Antes de comenzar, queremos señalar que, si bien la sal marina se ha vuelto bastante popular para crear esas famosas olas de playa, también es importante. no abuses Porque puede causar deshidratación. En cualquier caso, es excelente para engrosar el cabello, facilitando la sujeción del peinado.

Necesitaras Los siguientes ingredientes: 2 cucharadas de sal fina, 150 ml de agua, 1 cucharadita de acondicionador voluminizador y 1/2 de un aceite abrillantador (como el aceite de linaza). Comience calentando el agua, luego agregue el aceite y la sal marina. Si tu cabello es más graso, te recomendamos añadir menos aceite. Si prefieres una textura más espesaLuego agregue un poco de sal marina. En resumen, depende de usted adaptarse a los volúmenes a lo largo del camino. Todo lo que necesitas hacer es poner la mezcla en una botella de spray y listo.

Creando las olas de playa perfectas

Ahora que sabes cómo hacer spray de mar, veamos cómo aplicarlo en las hebras. Primero, necesitarás el cabello húmedo. Luego, agita la botella de spray hasta que la mezcla esté bien mezclada y rocíala por el cabello. El método que sugerimos es dividir el cabello en dos partes y rociar Desde las raíces hasta la mitad del cabello..

Basta con sacudir un poco el pelo, como suele hacer tu peluquero de confianza. O siempre puedes rizar tu cabello hasta que se seque. puedes si quieres Usa también el difusorEspecialmente si no tienes mucho tiempo a tu disposición. Esto también ayudará a agregar volumen a tu cabello. ¿Entonces, Qué esperas? ¡Intenta crear este simple spray para que tus mechones también se muevan!