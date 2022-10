El primer descendiente, el condenado

Como habrás adivinado por la descripción de Sharen, The First Descendant es un juego basado en héroes , es decir, permite elegir uno de diez (en realidad 9+1, teniendo en cuenta la variante Lepic) personajes que se distinguen fuertemente, todos con habilidades únicas y una historia personal. En este sentido, sin embargo, no espere la diversidad de Overwatch, porque los desarrolladores aquí han optado por un enfoque algo más consistente desde el punto de vista estilístico. De hecho, mirándolos a todos juntos, los héroes parecen un grupo de modelos, tienen una apariencia impecable y uniforme. Veremos si habrá más opciones de personalización en la versión final. Pero ahora dejemos de charlar y empecemos a jugar.

Para probar la versión beta de The First Descendant, el equipo de desarrollo nos dio un token de acceso a un personaje del nivel máximo, el 40, que ya estaba bien provisto en cuanto a equipamiento: por lo que teníamos armas muy poderosas y una gran armadura. Es correcto decirlo porque algunas de las consideraciones que definitivamente leerás se derivan de las circunstancias particulares en las que nos metimos en el juego. Por cierto, el descendiente (como se llama a los héroes jugables) con el que jugamos es Cuota , un luchador que prefiere el combate cuerpo a cuerpo, básicamente un asesino, equipado con un cuerpo mecánico de alta tecnología. Todas sus habilidades están relacionadas con el combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, puede volverse invisible para realizar poderosos ataques, tiene espadas eléctricas que infligen un daño masivo, puede lanzar descargas que aturden a los enemigos y cuchillos que alcanzan múltiples objetivos al mismo tiempo (todos esos objetivos visibles y dentro del alcance cuando se usa la habilidad). ).

Dispara, saquea, dispara



Disparas mucho en el juego.

Por un lado Tocar El primer descendiente aparece como un título bastante tradicional. Como se mencionó, en el área central puede administrar todos los aspectos generales de nuestro personaje y realizar las compras necesarias. Así que puedes establecer una misión y emprender una aventura, solo o en compañía. La primera zona que pudimos visitar no nos dio grandes problemas. Con un personaje de alto rango con armas legendarias, derretimos a los enemigos como mantequilla al fuego. En cuanto a los tiroteos, el título de Nexon definitivamente ofrece algunos elementos interesantes, que sin embargo deberían revisarse en la última versión del juego. El personaje de Sharin no surgió mucho, especialmente debido al hecho de que no sentimos ninguna necesidad de usarla como asesina, ya que el desequilibrio de poder en el campo era obvio (a nuestro favor). Probamos sus habilidades, pero en general nos pareció que paga mucho más por un estilo directo que por un buen juego, al menos en las circunstancias dadas. No fue muy diferente en las siguientes áreas, a pesar de algunas dificultades. Después de todo, la estructura del juego parece adaptarse a la secuencia del tirador, en lugar de darle al jugador un espacio para explorar o contemplar.



También hay una historia que seguir.

Tan pronto como entramos en el área tomamos una Expedición. Luego aparecieron los clásicos indicadores en el mapa (leer los símbolos del navegador satelital), que nos decían exactamente a dónde ir y qué hacer. En general, los objetivos son bastante uniformes: llegar a la zona A y matar a todos; Luego ve al área B y mata a todos; Defiende el Área C y mata a todos. Si estamos allí simplemente “matar a todos”, pero son detalles. Es como si el juego nos invitara a cambiar de arena cada cierto tiempo, presentándonos enemigos cada vez más poderosos y variaciones temáticas como la agresión de las olas cada vez más poderosas o la toma de un objeto determinado.

los enemigos Al principio eran muy débiles, clásica carne de cañón que descendía sin mucha resistencia y sin intentar quién sabe qué táctica defensiva u ofensiva. Algunos parecen buscar refugio activamente para no darse por vencidos de inmediato, pero nada más. Constantemente aparecen criaturas acorazadas, de las que tienes que deshacerte por detrás de los escudos, y probablemente vienen por detrás desde lo invisible, lo que añade algo en términos de variedad de disparos y tácticas para usar en combate, pero nada que no se vea en otros lugares. Lentamente, también se introducen monstruos más grandes y muy desagradables, que parecen esponjas clásicas. Sin embargo, una vez que matas a todos los enemigos, finalmente puedes recolectar el botín, principalmente armas, municiones y recursos que se pueden gastar en el área central, y luego pasar al siguiente tiroteo.



Los personajes son todos modelos.

Para hacer que el ritmo del juego sea más rápido, creemos que es clásico. gancho, que proporciona una buena navegación y permite aprovechar al máximo la configuración de los mapas, que se convierten en autopistas que van de un lado a otro. En determinados momentos, casi querrás dejar de pelear y llegar a los lugares más recónditos con tu gancho de agarre. Lástima, no tiene sentido hacer eso en términos de juego. Sea lo que sea, correr y disparar cualquier movimiento vale la pena a corto plazo, pero queda por ver qué tan satisfactorio puede ser a largo plazo. Es cierto que los entusiastas de los juegos de disparos de saqueadores se ven atrapados fácilmente en la progresión de los personajes, porque lo que realmente anhelan sentirse vivos es el aumento de sus números de DPS y la disminución de su daño, por lo que la duración del juego será más de una vez. .El problema de la gestión del botín y el saldo de las microtransacciones, así como una variedad de asignaciones o mejoras narrativas.



La tecnología y el pasado se mezclan en la imaginación del juego.

Desde un punto de vista técnico, evitamos emitir juicios sobre The First Descendant, ya que solo lo probamos en beta. Se nota el uso de Unreal Engine 5 y da la impresión de que es uno de los mejores MMO en la materia, al menos desde el punto de vista Dibujar. Sin embargo, lo que presenciamos aún era en gran medida incompleto y temporal, por lo que no se juzgó adecuadamente. Ya sabremos decirlo de nuevo.