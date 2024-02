El primer Congreso MAIE México es el sábado

Crear un PDF Prensa

Será un congreso que contará con la participación de todos los líderes de MAIE México”, así lo anunció el coordinador nacional de MAIE en México, Giovanni Buzzuro.

El sábado 17 de febrero, en la Ciudad de México, en el Salón Europa del Hotel Four Points CDMX (AV. ALVARO OBREGON No. Ext.38 No. Int. PB, Col. ROMA NORTE CUAUHTEMOC), Coordinadores del MAIE de toda Centroamérica, incluyendo el Caribe, algunos de EE.UU. y Canadá. Sin olvidar importantes reservas.

Bajo la dirección de Giovanni Buzzurro, junto al coordinador del MAIE Centroamérica, Giuseppe Cacace, el vicepresidente anunció que “la comunidad italiana representa una oportunidad única para reunirse, compartir experiencias e ideas y trabajar juntos por un futuro mejor”. MAIE, Vincenzo Odoguardi, ya se ha comprometido a participar en el evento.

Antonio Iachini, coordinador del MAIE para Venezuela, los países andinos y Chile, vendrá a la Ciudad de México para participar en los trabajos del encuentro.

Ricardo Merlo, presidente de MAIE, destaca que el presidente de MAIE, Ricardo Merlo, quien asistirá al congreso.

Los organizadores afirman que durante el encuentro se discutirán los principales temas de la comunidad italiana en México y Centroamérica. Discutiremos la necesidad de fortalecer la red diplomática, elemento importante para garantizar un apoyo eficaz y oportuno a los ciudadanos italianos en el extranjero. MAIE se compromete a promover la eliminación del IMU en las primeras residencias para todos los italianos en el mundo, garantizando un trato justo y digno”. Al mismo tiempo, “se prestará atención específica a la promoción de la cultura italiana en el extranjero mediante el apoyo a programas educativos programas, intercambios científicos y oportunidades de formación profesional”.

“También en México, como en otros países de Centroamérica, somos ahora el punto de referencia más importante para la comunidad italiana local”, destacó para concluir el vicepresidente Otocardi. “Seguimos trabajando incansablemente para apoyar a los italianos en el extranjero y a la organización italiana en el mundo”.