El precio es el verdadero reto de la electrificación, según Tavares

El precio es el verdadero desafío de la electricidad. La palabra Carlos Tavares, N°1 del supergrupo Stellantis, que también incluye las principales marcas italianas.





“El precio es el verdadero reto, las materias primas son escasas y caras”

“Aún con una navegación limpia y segura, ese es el gran desafío de fácil acceso, que actualmente no está disponible. Por qué materias primas Se utiliza para producir baterías para vehículos eléctricos. Son raros y caros.Estas son las palabras explicadas por el director portugués que hablaba en el Foro de Libertad de Movimiento.La escasez de materias primas y la fragmentación del mundo y los diferentes sistemas pueden tener un impacto en los costos de las propias materias primas.Tavares explicó. Insistiendo en que el gran desafío para los fabricantes de automóviles es garantizar que Todo el mundo puede comprar coches eléctricos. No solo un grupo de personas sobresalientes. Stellantis estará listo para cumplir con el plazo de 2035 definida por la Unión Europea sobre los motores de combustión interna. pero “Lamentablemente, la decisión sobre este punto debe tomarse primerotal vez en 2014 o 2015. Es Suponiendo una tecnología en lugar de una sana competencia“.

“Ni siquiera sabemos si hay todo el litio que necesitamos”

Volviendo al tema de los costos, Tavares hizo ejemplo de litio, Uno de los metales preciosos utilizados en la producción de baterías:El acceso a estas materias primas y la movilidad sostenible son difíciles de proteger. También debido a la sustitución de la flota mundial de vehículos de 1.300 millones de unidades con vehículos limpios, No sabemos si hay todo el litio requerido. También dado el lugar donde se concentran las minas de litio, eso podría suceder. Crear otras cuestiones geopolíticasDe todos modos, prosiguió Tavares, todavía hay muchos estudios en curso sobre baterías yLas materias primas utilizadas en su producción pueden cambiar, y no sabemos cuáles serán dentro de 10 años. Aún no sabemos qué materiales necesitaremosLas búsquedas acaban de comenzar“.

