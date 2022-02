El periodista George Camero fue asesinado y ya es la sexta víctima

La noche del 24 de febrero se escuchó un disparo dentro del gimnasio de la colonia Libertad del municipio de Embalme en el norteño estado de Sonora. De inmediato, en el suelo, el cuerpo del periodista -ahora sin vida- fue encontrado en medio de ocho cartuchos de pistolas automáticas calibre 9mm. Jorge Luis Camaro Jasuetta, 28 años, apodado “The Soch” por sus colegas. El asesino se dio a la fuga de inmediato. Todo sucedió en segundos, aparentemente a manos de un forense.

Desde principios de este año, la sexta víctima de la familia de la prensa mexicana. Impactante y aterrador. Es el sexto periodista del país asesinado a tiros por los poderosos que ven en el periódico el principal enemigo, ya que el trabajo de todo periodista es un obstáculo para su profesión. Los negocios siempre tienen como objetivo la acumulación de capital, la influencia y, a menudo, con la maquinaria pública y, en algunos casos, con los servicios de seguridad, es decir, el aparato estatal. Por ello, es necesario “sacar” del mapa a los hombres y mujeres que tienen la tarea de denunciar públicamente la corrupción, el sabotaje, el robo, la delincuencia o, más importante aún, su estrecha vinculación con el narcotráfico.

En este caso, según información recibida de México, Jorge Camaro Fue director del sitio web de noticias “El Informativo” y hasta hace poco fue secretario personal del alcalde del municipio de Embalme. En México, Camaro solicitó hace unos días una licencia en el Ayuntamiento porque las autoridades iniciaron una investigación en su contra tras la difusión de redes de videos que lo vinculan con una organización criminal.

La pregunta es, los eventos se suceden dramáticamente. Sus colaboradores consideran que el video es muy polémico y, de hecho, lo matan para silenciarlo, porque Camaro ciertamente tenía información importante sobre esa organización criminal. En hipótesis, él mismo lo está investigando, por lo que no es parte de él. Aparentemente, su muerte ha oscurecido la posibilidad del juicio de Camaro, y es dudoso que haya estado involucrado en el crimen en el estado de Sonora.

Habrá más investigaciones, pero la noción de que hay mucho que ver con el ataque mortal y su carrera pierde credibilidad, mientras que la noción de que Camaro está asociado con organizaciones criminales pierde credibilidad con las mismas personas que ciertamente hicieron ese video. Cuando el periodista se disponía a salir del gimnasio al que asistía el pasado jueves, la intención era calumniarlo y destrozarlo cortésmente para luego quitarse la vida.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones nos encontramos de nuevo ante la triste tarea de dar voz a uno de los mensajes que provoca dolor e ira. Las espantosas atrocidades de la violencia desenfrenada contra los periodistas arremeten cada día más en la sociedad mexicana, que se está convirtiendo en un desafío para el Estado, y su líder, Manuel López Obrador, ha prometido en repetidas ocasiones investigar y negar la impunidad. Aunque la verdad demuestre lo contrario.

Las estadísticas nos hacen estremecer de incapacidad e ira. bajo administración López ObradorCerca de 30 trabajadores -de ambos sexos- han sido masacrados en distintos puntos de México desde 2018.

Desde principios de 2022, además Jorge Luis CamaroCinco periodistas están en el papel: Heber López, Lourdes Maldonado, José Luis Campova, Margarito Martínez Y Roberto Toledo (No se mencionan en la cronología de los ataques). En algunos de estos casos, las investigaciones llevaron al arresto de algunos que ahora están bajo investigación, sin que se hayan alcanzado aún sanciones o trámites específicos a nivel de la oficina del fiscal. Por otro lado, debemos agregar a esta lista de seis víctimas, otra que no está en la lista de periodistas. Este es el anfitrión y el modelo. Anahí Michael Pérez SimónMejor conocida michelle simonCuyo asesinato se considere como el asesinato de una mujer y no relacionado con su profesión.

Seguimos informando minuciosamente a la prensa que estas muertes violentas no se deben a otras áreas, sino a nosotros. Al contrario, nos molesta tener que dar este mensaje. Nos destruye.

A pesar de la distancia, un gran dolor oprime nuestro corazón y sentimos una fuerte sed de condena y justicia, y un fuerte compromiso de lucha, aunque lejos de los países mexicanos, todas estas muertes no han sido aceptadas sin castigo.

Estamos lidiando con esto.

Imagen de portada: redes sociales / Aristegui Noticias