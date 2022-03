El operador que apaga la red todavía está

Tras las de muchos otros operadores de telefonía, Vodafone, TIM y los respectivos operadores virtuales, ahora les toca a los clientes de Fastweb Recibe noticias que (desde hace un tiempo) han estado en el aire. De hecho, la compañía telefónica ha comenzado a comunicarles a algunos de sus clientes de redes móviles que las cosas están a punto de cambiar debido al cierre de 3G.

El cierre inminente de la tecnología 3G afectará a los clientes de la red móvil Fastweb que dependen de ella red TIEMPO. los apagar El estándar de 3ra generación, a favor de 4G, se origina del crecimiento de 5G, que se revela Más rápido de lo visto en los últimos años para redes 3G y 4G. Hace unas horas, el operador de telefonía móvil publicó la nota sobre el apagado de 3G para TIM: TIM de abril de 2022 Continuará con el cierre gradual de la red 3G en toda Italia, incluso para los clientes de Fastweb que confían en TIM. Este operador rastrea el destino de los usuarios de Kena, Vianova Mobile, Tiscali y CoopVoce, todos operadores de telefonía virtual que dependen de las redes TIM.

¿Qué dice Fastweb sobre el apagado?

La decisión de Fastweb parte del supuesto de que para dar paso a los repetidores 5G, el estándar que ahora brinda mayores velocidades de conexión, es necesario apagar otras redes para que no excedan los límites de emisiones de Ondas electromagnéticas.

Para este Fastweb, “Para mejorar una mejor experiencia con los servicios de próxima generaciónComenzará el cierre paulatino de la red móvil 3G De abril de 2022 a junio de 2022. Estándar, anunció la operadora telefónica en la nota oficial “Será reemplazada por las redes de mayor rendimiento en tecnología 4G o 5G donde esté disponible“.

¿Qué está cambiando para los usuarios de Fastweb?

La empresa tranquiliza a sus usuarios, afirmando que todos los que utilizan un SIM web rápida (basado en TIM) con extensión teléfono 3G Seguirá pudiendo realizar llamadas y enviar SMS (ya que en estos casos Dependemos del 2G). Por otro lado, la empresa afirma que el usuario puede tener problemas mientras navega por Internet.

Clientes que tienen un dispositivo con ellos 4G y sin VoLTE (El sistema que te permite hacer llamadas en la red LTE), por otro lado, podrán navegar por Internet a través de la red 4G pero durante las llamadas (ya que no hay 3G ni VoLTE). Utilizará 2G y no podrá navegar por la web durante las llamadas telefónicas. La compañía dice que aquellos que tienen un teléfono inteligente habilitado para VoLTE no tendrán ningún problema.

Finalmente, se aconseja al operador que considere Reemplazo de dispositivo No compatible con las nuevas tecnologías de redes móviles con dispositivos de última generación.