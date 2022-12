El niño está llorando en el restaurante y la pareja pide cambiar la mesa. Y mi madre los insulta

Niños quien llora en restaurante, ¿Como comportarse? Alimentar la discusión es la historia de una pareja joven padres y madres quien después de mucho tiempo decide disfrutar de una cena romántica en un restaurante elegante, dejando a su hijo con una niñera. Cuando llegas al restaurante, te encuentras en la mesa de al lado a una familia con un bebé que no deja de llorar. Al cabo de un rato, la pareja pide cambiar la mesa para estar más tranquila, momento en el que estalla una violenta discusión con la madre del niño, que echa a llorar al quejarse e insultar a los dos vecinos de mesa.





Un niño llorando en un restaurante, una pareja ofendida





“Mi esposo y yo salimos a cenar hace un par de noches. Fue nuestra primera vez solos después de que nació nuestro bebé. Es mi segundo hijo y el primero de mi esposo, por lo que no fue fácil decidir hacerlo. Tenemos una niñera y fuimos a un restaurante muy agradable y elegante. Después de unos minutos de ordenar, otra pareja se sentó en la mesa junto a nosotros con un Niño pequeño en el cochecito. Estaba bien al principio, pero después de unos minutos, el bebé comenzó a llorar. Intentaron consolarlo, pero cada vez que parecía que conseguían dormirlo, se despertaba llorando de nuevo”. Luego, la pareja le pidió al mesero que cambiara de mesa para explicarle la situación.









Discusión





En este punto, sin embargo, es estalló una pelea: La madre del niño comenzó a llorar e insultó a la mujer que pidió cambiar la mesa por el llanto de su hijo. El usuario continuó en su larga publicación: “Continuó diciendo que probablemente no tenga hijos (¡tengo dos!), Que los niños también son personas y solo tenemos que aceptar que los niños pueden ser ruidosos y llorar”. Reddit, lo narró a su vez, y luego respondió sin demorarse demasiado. “Yo no quería empezar una pelea ni nada, pero me molestó mucho su actitud, así que le dije que si quería hacer algo con el llanto: que se llevara a su bebé a casa para que durmiera tranquilo y lo dejara”. los demás también disfrutan de la cena”.



