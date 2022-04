El mod 8K para texturas mejora todas las cuevas del juego – Nerd4.life

Blender Animator, la celebridad popular, ha lanzado uno nuevo Paquete de texturas 8K para The Elder Scrolls V: Skyrim, el juego de rol Bethesda que se lanzó hace más de una década. Este paquete trata de mejorar la textura de las cuevas, en las que los jugadores pasan mucho tiempo.

Se ha determinado que este paquete de textura 8K Puede que no sea compatible con otros paquetes de texturas HD. En teoría, no debería causar ningún problema con los paquetes que no incluyen la textura de la cueva de Skyrim, pero puede haber problemas de compatibilidad que los creadores no han verificado como un mod.

Estas texturas 8K son compatibles con Edición heredada de Skyrim Y Edición especial Skyrim: Puede encontrar ambas versiones en los enlaces que se acaban de indicar. A continuación se muestran dos imágenes que muestran la calidad de las texturas del nuevo juego de Bethesda.

Si usted está buscando moderno Más concretamente y eres fan tanto de Skyrim como de Oblivion, te recomendamos el ambicioso modo Skyblivion que aparece en otros 15 minutos del vídeo.

Por último, también apuntamos otra curiosidad interesante: los esqueletos de Skyrim ahora tienen rostro gracias a una reconstrucción facial de Ancestral Whispers.