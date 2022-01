El MIUI 13 global de Xiaomi es una realidad: aquí están las principales novedades

Tras una larga espera, hace unas horas, Xiaomi anunció la llegada del nuevo MIUI 13 global. Aquí están todas las noticias principales.

La nueva serie de teléfonos inteligentes fue anunciada en las últimas horas. redmi nota 11. Muy esperado por los fanáticos de la marca y del sector de la telefonía en general, promete ofrecer a los consumidores capacidades superiores y garantía de calidad. Durante el evento, entonces, xiaomi También presentó la versión global de Interfaz MIUI 13.

Personalización Basado en Android 12 Así que por fin estamos aquí, y traemos consigo una serie de novedades muy interesantes que pronto pasarán a formar parte de los últimos dispositivos de nueva generación para el hogar chino.

MIUI 13, todo lo que necesitas saber

Como ya lleva rumoreando desde hace unos días, por fin xiaomi Pie MIUI 13 Global Durante el evento dedicado a la serie Redmi Note 11. Entre las principales novedades encontramos almacenamiento de líquidos. Esta es una función que tiene como objetivo aumentar la velocidad y la eficiencia de escritura hasta un límite del 60%. Otro punto importante en la actualización es pequeña memoriaUna forma nueva y alternativa de administrar la memoria del dispositivo. Se beneficiará sobre todo la memoria RAM, que particionará los procesos por cada aplicación abierta.

Xiaomi también se centra mucho en Algoritmos de enfoque, un sistema que equilibra automáticamente el rendimiento del dispositivo, en función de las áreas de uso. La idea es proporcionar a los consumidores experiencias sin demoras y sin problemas. al final equilibrio inteligente, que promete asegurar un equilibrio entre la reacción y el consumo de energía. El objetivo es aumentar la autonomía en un 10%. También hay algunas innovaciones menores, como barra lateral Para acceder a sus aplicaciones más utilizadas con un solo toque. Luego, New System Fonts, Material You y más. La fecha de lanzamiento no ha sido anunciada, Pero debería tomar semanas.