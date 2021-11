El Lamborghini Eletra no durmió durante tres noches: aquí se explica cómo solucionarlo

El Lamborghini Eletra no se siente bien y no ha dormido durante tres noches. Toma acción y aparece en Instagram tratando a la abuela

Lamborghini Eletra Es la famosa cantante y corista, originaria de Bolonia, además de la heredera de la famosa compañía de automóviles de lujo que lleva su apodo. Famoso en Italia y en todo el mundo, también conocido como reina del twerking.

En nuestro hermoso país y en Europa, también participó en famosos reality shows, y así se convirtió en una reconocida personalidad televisiva. Hoy está casada con Afrojack, el DJ holandés con el que está teniendo una boda de ensueño..

Muy activa en las redes sociales, compartiendo muchos aspectos de su vida diaria con sus fans, hoy admitió que no se encuentra bien. De hecho, no durmió bien durante tres días debido a un estreñimiento molesto, como se puede ver en su voz. No se preocupen, les mostré a todos mis seguidores el remedio de una abuela para superar este momento.

Lamborghini Eletra Tres días que nunca duermen: la razón

La Elettra Lamborghini demostró que no está en muy buena forma en las redes sociales. De hecho, no pudo dormir bien durante unos días debido a un molesto resfriado. Dijo que ha tenido un resfriado en los últimos días, después de estar en lugares con aire acondicionado, que padece, como muchas otras personas.

Por eso, después de tomar algún medicamento también para sentirse un poco mejor, decidió apoyarse en los antiguos remedios de su abuela, que son válidos casi siempre y en todas las ocasiones. Se armó con un cuenco de agua, sal y una toalla.

Foto Lamborghini Eletra B side para gritar en la playa

Lo hiciste bien, Elettra Lamborghini ha comenzado a hacer fumenti, también llamado wala, una práctica que te permite respirar mejor, ya que despeja la congestión nasal y bronquial. ¿Quién en su vida nunca ha hecho esto? Especialmente en este período con el primer frío inminente, es muy útil.