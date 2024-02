El informe de la Organización Mundial de la Salud estima que los casos mundiales de cáncer aumentarán un 77% para 2050

cnn

Se espera que el número de diagnósticos de cáncer a nivel mundial alcance los 35 millones en 2050, según nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, un aumento del 77% con respecto a los 20 millones de casos diagnosticados en 2022.

datosEl informe, publicado el viernes por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, cubre 185 países y 36 formas de la enfermedad. Los investigadores descubrieron que el cáncer de pulmón era la forma más común en todo el mundo en 2022 (responsable de 2,5 millones de casos, o el 12,4% del total), seguido del cáncer de mama, colorrectal, próstata y estómago. El cáncer de pulmón también fue responsable de la mayoría de las muertes por cáncer: 1,8 millones, o aproximadamente el 19% del total.

La agencia también señala las desigualdades en la carga del cáncer en los países desarrollados. Por ejemplo, en países con un índice de desarrollo humano muy alto (una medida de los logros en salud, educación y nivel de vida), 1 de cada 12 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama y 1 de cada 71 morirá a causa de la enfermedad. En países con un Índice de Desarrollo Humano bajo, sólo 1 de cada 27 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama, pero 1 de cada 48 morirá a causa de él, en gran parte debido al diagnóstico tardío y la falta de acceso al tratamiento.

También se han observado desigualdades en los servicios de tratamiento del cáncer, como la radioterapia y el trasplante de células madre.

“La nueva encuesta global de la Organización Mundial de la Salud destaca las importantes desigualdades y la falta de protección financiera para el control del cáncer en todo el mundo, donde las poblaciones, especialmente en los países de bajos ingresos, no tienen acceso a la atención básica del cáncer”, dijo el Dr. Benti. Mikkelsen, Director del Departamento de Control del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Enfermedades no transmisibles, según nota de prensa. “La OMS, incluso a través de sus iniciativas contra el cáncer, trabaja ampliamente con más de 75 gobiernos para desarrollar, financiar e implementar políticas que avancen en la atención del cáncer para todos. Para ampliar este trabajo, se necesitan urgentemente inversiones significativas para abordar las disparidades globales en los resultados del cáncer.

Los investigadores señalan varios factores que conducen a los aumentos esperados en las tasas de cáncer, como la obesidad, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, así como factores ambientales como la contaminación del aire.

En Estados Unidos, el número de personas que mueren de cáncer continúa disminuyendo mientras que las tasas de ciertas formas de la enfermedad aumentan, según el estudio. un informe Fue publicado el mes pasado por la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

De 1991 a 2021, las muertes por cáncer en Estados Unidos disminuyeron un 33 %, en gran parte debido a la disminución del consumo de tabaco, la detección temprana y mejoras significativas en los tratamientos. Sin embargo, las disparidades raciales persisten y las personas de color enfrentan mayores riesgos.

El informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer indicó que los pacientes con cáncer también son cada vez más jóvenes. Por ejemplo, la tasa de diagnósticos de cáncer colorrectal en adultos menores de 55 años aumentó del 11 por ciento en 1995 al 20 por ciento en 2019, según una investigación anterior.

El presidente Joe Biden ha hecho de la lucha contra el cáncer una parte importante de su administración Esfuerzo de lanzamiento a la luna del cáncer Su objetivo es reducir a la mitad las muertes por cáncer en los Estados Unidos en un plazo de 25 años. Agencias como la NASA y la Agencia de Protección Ambiental han participado en unirse al esfuerzo junto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Asuntos de Veteranos.

“Aunque se han logrado avances en la detección temprana del cáncer, el tratamiento y la atención de los pacientes con cáncer, existen disparidades significativas en los resultados del tratamiento del cáncer no sólo entre las regiones del mundo de ingresos altos y bajos, sino también dentro de los países. El lugar donde vive una persona no “Debería determinar si vive o no. Existen herramientas para permitir a los gobiernos priorizar la atención del cáncer y garantizar que todos tengan acceso a servicios asequibles y de alta calidad”, afirmó en un comunicado de prensa el Dr. Cary Adams, presidente de la Unión Internacional Contra el Cáncer. emitido el viernes por la agencia International Cancer Research: “Esto no es sólo una cuestión de recursos sino de voluntad política”.

Jacqueline Howard de CNN contribuyó a este informe.