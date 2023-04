a Greta Preferida

Y el líder de los mercenarios rusos dijo: “El niño sirvió como todos los demás, con las rodillas en el barro”. Sería Nikolai, el joven conocido por una llamada de broma donde se negó a ser reclutado

La respuesta dio la vuelta al mundo y desató la polémica: “Envía tu respuesta hijos en guerra ». Al portavoz de Putin, padre de cinco hijos, no le gustó la “broma” telefónica que presentó a su hijo al mundo: en ese momento se mostró ansioso por explicar que la grabación de la llamada había sido alterada por la transmisión, para desacreditar las declaraciones de Nikolai.

Sentencia: “De todos mis conocidos, solo uno, Dmitry Peskov, que era considerado un liberal total, me presentó a su hijo, que pasó parte de su vida en Estados Unidos, o tal vez en Inglaterra… Vino de mí diciendo:”¿Por qué no lo tomas como soldado raso??. Entrenamiento de tres semanas en unidades de asalto masivo. Durante su servicio, dijo, “mostró coraje y heroísmo como ningún otro”.

La noticia fue confirmada unas horas después por el interesado En una entrevista con Komsomólskaya Pravda. “Cuando decidí participar en la operación militar especial, no sabía exactamente cómo hacerlo porque cuando todo comenzó, no había tanta información como ahora”, dijo el hijo del portavoz de Putin. “Así que tuve que ir a mi padre y preguntarle cómo contactar a Wagner y ayudarme”.

No se dieron explicaciones, sin embargo, ¿Por qué decidió firmar un contrato con Wagner y no alistarse en el Ministerio de Defensa? Nicolás

Dijo que fue a luchar por qué Considéralo su deber, destacando que sus padres apoyaron esta decisión: «Me preguntaron si estaba seguro de que entendía a dónde iba. Respondí que sí. Me dijeron que siguiera adelante”.