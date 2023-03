El gesto de Dybala a Mourinho en la final Roma-Juventus, ¡qué tensión en el banquillo!

Roma – victoria trabajada para Roma En la cancha y en el banquillo, el partido del pasado domingo vs. juventus. Las cámaras de DAZN al margen grabaron los últimos segundos del partido del Olympico con el gran ex. Dybala Quien se toca las rodillas en un momento dado Mourinho (pegado al banco), mientras los dos se dicen algo, casi oliendo la victoria.

Luego, en la última oportunidad en un partido en el que Juventus no se concretó, Special One abrió los brazos como diciendo… Lástima que no podemos pasar aquí. Al pitido final rebosante de alegría Dybala abrazando a sus amigos mes El que se levanta del banquillo y levanta el puño en señal de victoria. Y no importa, si algunos aficionados blanquinegros no se lo toman bien, al fin y al cabo, esa es la belleza del fútbol.

