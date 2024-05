El futuro de la Tierra es un mundo infernal inhabitable

El planeta Tierra ha existido durante más o menos 4.500 millones de años y ha cambiado mucho durante ese tiempo. Lo que comenzó como una bola de magma fundido y agitado, finalmente disminuyó y se formaron algunas pequeñas placas tectónicas; Después de unos miles de millones de años, el planeta estaba decorado con varias formaciones de supercontinentes y repleto de vida.

Pero la Tierra aún es joven, cósmicamente hablando. Estamos apenas a más de un tercio del camino de su vida útil potencial y aún quedan muchos cambios por venir.

Desafortunadamente, parece poco probable que sobrevivamos a ellos. Según un estudio publicado el año pasado, que utilizó supercomputadoras para modelar el clima durante los próximos 250 millones de años, el mundo del futuro volverá a estar dominado por un solo supercontinente y será casi inhabitable para cualquier mamífero.

“Las perspectivas para el futuro lejano parecen muy sombrías”, afirmó Alexander Farnsworth, investigador asociado principal del Instituto Cabot para el Medio Ambiente de la Universidad de Bristol y autor principal del estudio. declaración.

“Los niveles de dióxido de carbono podrían duplicar los niveles actuales”, explicó. “Dado que se espera que el Sol también emita alrededor de un 2,5% de radiación adicional y que el supercontinente esté ubicado principalmente en regiones tropicales cálidas y húmedas, gran parte del planeta podría experimentar temperaturas de 40 a 70 grados Celsius”. [104 to 158 °F]”.

Farnsworth dijo que el nuevo supercontinente, conocido como Pangea Ultima, en referencia al antiguo supercontinente Pangea, crearía un “triple golpe”: el mundo no sólo estaría lidiando con un aumento del dióxido de carbono de alrededor del 50 por ciento. 2 en la atmósfera por encima de los niveles actuales; El Sol no sólo estará más caliente de lo que está actualmente, sino que también Les pasa a todas las estrellas a medida que envejecen., debido al desarrollo de tira y afloja entre la gravedad y la fusión que tiene lugar dentro del núcleo, pero el tamaño del supercontinente lo haría casi completamente inhabitable. es por eso influencia continental – El hecho de que las zonas costeras sean más frías y húmedas que las del interior, y la razón por la que las temperaturas de verano e invierno son más extremas en, digamos, Lawrence, Kansas, que en Baltimore.

“El resultado es un entorno mayoritariamente hostil, desprovisto de fuentes de alimento y agua para los mamíferos”, dijo Farnsworth. “Las temperaturas generalizadas de 40 a 50 grados centígrados, e incluso las temperaturas diarias extremas, combinadas con altos niveles de humedad, determinarían en última instancia nuestro destino. Los humanos, junto con muchas otras especies, moriremos por su incapacidad para deshacernos de este calor a través del sudor. , enfriando sus cuerpos.

Y aquí está el punto importante: este es el mejor de los casos. “Creemos que el CO 2 “La densidad podría aumentar de unas 400 partes por millón (ppm) actuales a más de 600 ppm millones de años en el futuro”, explicó Benjamin Mills, profesor de evolución del sistema terrestre en la Universidad de Leeds, quien dirigió los cálculos del estudio. “Por supuesto, esto supone que los humanos dejarán de quemar combustibles fósiles; de lo contrario, veríamos estas cifras mucho antes”.

Entonces, si bien el estudio pinta un panorama premonitorio de la Tierra dentro de millones de años, los autores nos advierten que no olvidemos los problemas que se avecinan en el horizonte. “Es extremadamente importante que no perdamos de vista la actual crisis climática que enfrentamos, que es el resultado de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero”, advirtió Eunice Lu, investigadora en cambio climático y salud en la Universidad de Bristol y co -autor del estudio. papel.

Señaló que “ya estamos sufriendo un calor extremo que es perjudicial para la salud humana”. “Por eso es tan importante alcanzar las cero emisiones netas lo antes posible”.

El estudio se publica en la revista. ciencias naturales de la tierra.