El Ferrari Daytona de los pobres, como se nombró a este impresionante automóvil inglés. Un modelo verdaderamente histórico

Ahora puedes encontrar en subasta este Rover SD1, inspirado en el icónico Ferrari Daytona, con un motor respetable y un estilo clásico de los años 80. Por 10-15 mil euros, puedes llevarte a casa una buena joya.

Fue un ícono para todos los entusiastas de los autos deportivos en los años 70. allá ferrari £ 365 / 4 Producida por Pete Caballo loco entre 1968 y 1974. En honor al éxito alcanzado en 1967 por el 330 P4 En el circuito estadounidense, el nuevo deportivo recibió el nombre Daytona. A partir de ese momento, todos la conocieron con esta formulación, y la apreciaron especialmente en el mercado americano.

Ahora queremos hablarles hoy de un modelo (de muchos) que se inspiró en el Daytona, pero tiene un Matrix inglés. Al visitar el portal themarket.bonhams.com, este magnífico está disponible para subasta. rovers SD1. El coche es un poco más bajo. 70.000 km y ubicado en Zwanenburg, Con el propietario holandés. El valor de la lista está incluido Entre 10 y 15 mil euros Por el momento no hay ofertas en curso.

El Ferrari Daytona de los pobres, como se llamó este impresionante coche inglés

El Rover SD1 diseñado por British Leyland/David Bache se remonta a 1976 y contaba con un motor V8 de 3.5 litros. A lo largo de los años también se han desarrollado motores de seis cilindros (2,3 y 2,6 litros).

Ganó el título de Coche Europeo del Año. 1977, migración de población en toda Europa. A lo largo de los años han llegado algunas actualizaciones de modelos, siempre con mucho éxito, hasta el lanzamiento. Lugar Vanden de 1984. Ha sido bien producido 113,966con el motor V8 Y nuevas especificaciones en el cuadro. Al no tener un índice de resistencia muy alto, el Twice no sobrevivió en las calles por mucho tiempo, y hoy en día es muy difícil encontrar uno.

El que os queremos enseñar hoy fue comprado en Bélgica recién salido de fábrica en 1987, y permaneció allí durante 12 años antes de que se vendiera a un propietario holandés. Desde entonces, señor Nadim Al-Masrypropietario actual, en garaje con otros coches de colección roverssin salir

El Ferrari Daytona de los pobres, como se llamó este impresionante coche inglés

con solo 69.995 kilómetros en el cuentakilómetros, esto es rovers Es realmente una joya de coleccionista. “Desafortunadamente se necesita el espacio en mi garaje y no tengo tiempo para conducirlo en un futuro cercano, es hora de venderlo”Dice el Sr. Masri.

No hay duda de que esto SD1 Plaza Vanden Estaba bien cuidado y no se notaban los problemas de deterioro y oxidación que suelen caracterizar a estos modelos.

Dadas las condiciones óptimas, no estaría mal imputarlo Valor hasta 15.000 euros. Obviamente, los que van a comprarlos pueden hacerlos solo para mostrar o usar. de autos viejos. Quizás para participar en algún rally o disfrutar del placer de conducir por las carreteras con poco tráfico fuera de la ciudad. Los parámetros de emisiones ambientales exigidos por los modelos actuales son una lejana referencia a un motor nacido en los años 80.