El faro de la UE de los retrasos italianos está en Mes-Corriere.it

Bruselas – Presidente del Eurogrupo Irlandés Pascual Donohue, Quien coordina el órgano que agrupa a los ministros de economía de la eurozona, llega al consejo en el mismo acta que Georgia Meloni. Nadie le preguntó, pero él mismo habla de Italia: “Es muy importante que avancemos en la plena ratificación de la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad”. El segundo día de la cumbre europea está dedicado a la política monetaria y los temas económicos, mientras las bolsas del viejo continente vuelven a oscilar ante la debilidad de las acciones bancarias. El momento es suficiente, y las palabras del político irlandés contribuyen a encender un faro sobre nuestro país. En el Consejo también está presente Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.Todo el mundo dice que el sistema bancario de la Unión Europea está libre de desequilibrios, como repite Giorgia Meloni a los periodistas: “Tenemos fundamentos sólidos, que no son motivo de inquietud.”

Sin embargo, las declaraciones de Donohue destacan más que otros días, Italia es de hecho el único país de la eurozona que no ha ratificado el tratado teniendo el último recurso para intervenir precisamente en caso de crisis bancarias sistémicas. Un poco más tarde, a la hora del almuerzo, Donohoe repite este concepto, incluso si se trata de “un asunto en el que estamos dispuestos a cooperar, pero que es competencia del Parlamento y el Gobierno italianos”. Sabiduría que se entrelaza con la preocupación dirigida a nuestro país: la primera visita internacional del segundo mandato de Donohoe, en enero, no fue casual a Roma, del ministro de Economía Giancarlo Giorgetti. En su nota de prensa, Meloni reitera la posición de nuestro CEO, actualmente una oferta introductoria: “El tema de Libra no debe discutirse aguas arriba sino aguas abajo y en el contexto en el que opera. La referencia a la gobernanza económica no se hace por casualidad, así como a otras herramientas más efectivas.” En este momento, discutimos esta mañana el tema de la unión bancaria y en el tema de las represas, Mes es una especie de veto, y la unión bancaria es de primera y segunda grado Es una razón que debe llevarse a cabo de manera integral.

Luego llega el segundo día del estreno en Bruselas Evaluar los avances, o no, en los archivos más sensibles para nuestro país. La reunión nocturna con Emmanuel Macron fue bien para ambos, él habló frente a los corresponsales franceses, refiriéndose a la posible acción coordinada de Italia y Francia para lograr la estabilidad en Túnez, y ella dijo frente a los corresponsales italianos que comparte La posición de París sobre la tecnología nuclear como complemento a la transición energética y encontró con el presidente del Elíseo “plena compatibilidad” en el tema de las reglas del “Pacto de Estabilidad”, pero también la voluntad de tratar el tema migratorio de manera convergente. camino y « camino estructural ». El Consejo también discutió Se están negociando tecnologías capaces de garantizar emisiones cero en el parque automovilístico de la UE para 2035. Italia tiene que ponerse al día, pero según Meloni, “el juego de los biocombustibles no está perdido en absoluto. Estamos mostrando cómo los biocombustibles respetan las emisiones cero: si la tecnología logra los objetivos que nos fijamos, esa tecnología se puede utilizar”.