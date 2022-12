“El espíritu de Maradona entró en Messi, pero no hablaré de Diego ni lloraré”.

“Estoy muy emocionado, es realmente un momento extraordinario. No soy supersticioso, pero en Nápoles me hicieron supersticioso”.

A los micrófonos “Calciomercato original” deportes de cieloIntervino el exdelantero del Napoli Roberto Sosa Comenzando con la victoria de Argentina sobre Croacia en las semifinales de la Copa del Mundo:Estoy muy emocionada, es realmente un momento extraordinario. No soy supersticioso, pero en Nápoles me hicieron supersticioso. Vi el partido con la familia de mi amigo, Napoli realmente me cambió positivamente. Messi lleva 20 años a este nivel, se quitó el peso de la selección al ganar la Copa América en el Maracaná, donde no fue fácil. Tal vez el espíritu de Diego se metió dentro, realmente podemos ganar“.