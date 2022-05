“El escándalo en Non è la Rai, las molestias que comparto con Brad Pitt y el Príncipe” – Corriere.it

desde candida morphillo

Locutor: En la época de Rai, yo vivía en un sótano. Nunca he sido muy bueno para hacerme valer y que me paguen

Enrica Bonacorti, Cómo, dónde, cuándo y por qué escribió a Domenico Modugno “La distancia, ya sabes, es como el viento. ¿Qué hace olvidar a los que no se aman”?





“Tenía 19 años, comencé con una frase escrita a los 14 en mi diario. Estábamos de gira en Cuneo, y después del espectáculo, Mimo me enseñó a escribir canciones. Me hizo escuchar música y recordé las frases que escribí. cuando me obligaron a dejar a mi primer amor: Papá Era policía, y de Cerdeña lo llevaron a Roma. Mimo se enojó, saltó, dijo: Será un éxito, adelante, escribe lo que recuerdes. Toto sirvió en el ejército en Cuneo, como lo hizo en Cuneo distancia“.

para Sr. VolariBonacourti también escribió el tiempo de mi tierrapero no se la conoce como letrista, sino como presentadora de televisión que se destacó entre los años ochenta y noventa, desde noche italia

por Raiuno no es mi opinion



Sobre el incipiente Fininvest. Tres Telegatti, muchas portadas, algunos textos en su juventud, muchos programas de radio, de Quien toque la campana

Premio Máscara de Plata de 1975, y hoy es columnista de televisión y escritor de novelas,condominio, ¡adiós!

Acaba de salir por Baldini + Castoldi.

¿Qué pasó con ese primer amigo?



“Lo cuento entre los cuatro grandes novios, todo amor a primera vista. Tiendo a olvidarme de los demás en lugar de perdonarlos. Nuestra vida es como la vida de los árboles: mejora con la poda. El mayor amor fue este último, Giacomo Palladino, quien falleció en septiembre, luego de 24 años juntos. La nueva novela estaba dedicada a él: su ligereza, ironía, elegancia que me acompañaba en cada página, aunque finalmente llegó primero. Leyó todo como yo lo escribí”.

¿Cómo lidia con la pérdida?



“Él finge estar ahí: hablo con él todo el tiempo, hago las cosas que me enseñó, soy meticuloso y ordenado. Era un buen hombre”.

¿Los otros dos se aman en el medio?



Un chico de jazz con el que viví de 27 a 32 años y un francés con el que viví tres años.

Carlos Borbón de las Dos Sicilias. Para estar con él, dejó la televisión.



“Siempre lo llamé Charles. Pero básicamente dejé la televisión porque siempre he estado en el aire durante diez años y encuentro mi viaje extraño, desde un programa de prensa comonoche italia

a la luz como no es mi opinion. Desde hace dos años le digo a Maurizio Costanzo: quiero desconectar. Que es: estás loco, volver es difícil. Mamma Mia, ¿cómo tenía razón? READ San Remo, el ex ganador se ve afectado por una muerte peligrosa

Regresó pero como invitado.



“Cometí un error superficial, pero en esos tres años estuve en otro planeta, era una película pastel. Fue una comprensión completa. Pero siempre me di cuenta de las cosas más tarde, y me di cuenta del éxito después de que lo tuve, y luego me di cuenta él era un verdadero príncipe, y me di cuenta después de 60 km que era lindo cuando era joven, siempre llego tarde”.

¿Por qué terminó con el príncipe?



Comenzó con la nota de desalojo en la mano. Me dijo enseguida que no podía casarse conmigo. Me reí de él y le dije: Ok, ¿qué será? La familia no estaba contenta conmigo: yo era artista, él tenía 29 años, yo 42, estaba divorciada. Siempre lo supe, pero entonces fue como ver volar un vidrio. Mi madre siempre decía: El problema es que no eres ambicioso. De hecho, nunca luché por las cosas: me parecía que lo que estaba por venir era demasiado».

Si no estabas luchando, ¿cómo sucedieron las cosas?



“accidental”.

En su última novela, escribió: “La oportunidad vive en su luz, el azar es autosuficiente”. ¿Por qué le importa?



“Para mí es como la providencia de Dios para los creyentes. El teatro que siempre soñé llega levantando la mano como en la escuela. Estudié literatura y filosofía, por la tarde me colaba en los teatros para asistir a los ensayos. Un día una actriz se lastima, levanto la mano: puedo reemplazarla. Deambulé durante dos meses, durmiendo sobre dos láminas de goma esponjosa amarilla, acampando donde sucedió. En Tindare me vio el agente de Modugno.

Y se encontró en el escenario con él y con Paola Quatarini.



“Era Una niña cayó en mi plato: Dije tres líneas. Entonces sucedió que la segunda actriz, Tamara Baroni, se fue dos días antes de que llegáramos a Manzoni en Milán. Se vio envuelta en el escándalo del intento de asesinato de la esposa del industrial Pierluigi Bormioli, por lo que terminaría en prisión y luego sería absuelta. Su parte fue larga: nadie podía aprenderla en dos días. Levanté la mano y dije: la conozco.

¿La tele también llega por casualidad?



“Pasé tres exámenes para ser el protagonista deAmadeo Peter Schafer en el Teatro Argentina. Desafortunadamente, tuve que abrirme la blusa y mostrar mis senos. Desesperado, me operé para reducirlo. Seis horas después de la cirugía, me desperté con un brazo muerto y la lengua caída. Tuve que renunciar a Argentina. Yo estaba en casa, y como decía Eduardo de Filippo, ¿quién te dice que es una vergüenza? Llamar a Rai: sabemos que no es la temporada, nos encantaría conocerlo. Fue por noche italiaYo inventé el nombre. Con Mino D’Amato y Piero Badaloni, necesitábamos una mascota. Pero antes de empezar, Badaloni se da por vencido y amplía mi rol decorativo”. READ Las predicciones del horóscopo de Branko para hoy viernes 4 de marzo de 2022, firma con el signo

¿Cuánto miedo tenías al fracaso cuando ocupaste el lugar de Raffaella Carrà en “Pronto chi PLAY”?



“He llegado y Gianni Boncompany me dice: No te preocupes, todo irá bien. Me dejó sin direcciones. Vivía en un sótano, el autobús pasó sobre mi cabeza la noche anterior y me preguntaba cómo me golpearon para no volar por los aires. Voy en su lugar, y no había texto. Empecé a presentar a los bailarines uno por uno, leía los boletos de flores que llegaban al estudio. Al final peleamos hola rafaela?“.

¿Por qué vivía en un sótano?



“Viví allí todo el tiempo que estuve en Rai. Nunca he sido muy bueno para hacerme valer y que me paguen. Durante décadas no tuve un agente o un encargado de prensa. Siempre he trabajado con el espíritu del maestro que debería haber sido. Nunca tengo conocidos importantes, no voy a salones, también porque no reconozco a la gente: comparto la ceguera facial con Brad Pitt. En un evento de Fininvest estaba hablando con un señor. Pregunto: ¿Qué haces ahora? Dame una palmadita en el hombro: siempre soy el jefe de Fininvest. Fue Fidel Confalonieri”.

En Fininvest, al final, ¿saliste de la bóveda?



“Fui directamente del sótano a la villa. Me dieron una estratosfera, han estado coqueteando conmigo durante años. Pero sucedió que Ray me la dio, y él la tomó antes incluso de comenzar, domingo 1987“.

¿Será porque se atrevió a anunciar al aire que estaba embarazada?



Los directores ejecutivos sabían que diría eso. Los periódicos hablaban del uso privado del servicio público. Mientras, hoy, en la tele, también se pasan ecografías… Lo peor es que en el camerino me sentí mal, y luego perdí a mi hijo».

La película “Less Ray” estuvo acompañada de una furiosa polémica.



“Estaban hablando de Lolite, pero la historia real es que durante los primeros tres meses pude entrevistar e interactuar con estas niñas”.

De ahí la nostalgia por la prensa.



“Me fui después de un crucigrama: un competidor me dio la respuesta antes de que yo hiciera la pregunta. Le dije: Dame una ametralladora, es una estafa. No sé cómo me llegó. Y los ejecutivos me regañaron por la reacción.”

Entre los enamorados no puso a Renato Zero, de quien dijo: «Aún recuerdo los escalofríos».



“Sigue siendo un amigo. Fue Renato Viaccini quien se convirtió en Zero, y yo me hice pasar por su agente, me puse un traje peligroso y fui a vender sus veladas a los bares. A veces me ponía sandalias negras con flecos y hacía un desfile con ellas, haciendo anuncios falsos. Teníamos veinte años y compartíamos un sueño de futuro que seguramente ocuparíamos, sin pensar cómo y qué”. READ "Nos cita la palabra 'inhumano', y ahora todo el mundo nos conoce"

Papá en uniforme, ¿qué educación recibiste?



“Hazem. Los primeros 13 años en el cuartel. Mi padre era coronel, pero mi madre era general. Se educó y se graduó a los veinte años. Mi padre murió cuando yo tenía 19 años y ella me apoyó en todo. Sin ella, yo Verdiana no podía crecer, me casé por amor, después me quedé embarazada y nos echaron, nos fuimos a quedar con mi madre, ya los once meses de dar a luz, mi marido perdió la vista.

Como: ¿Salgo a comprar cigarrillos?



“Me empujó mientras yo cargaba a la bebé, le dije: no me vas a tocar nunca más. Se fue, nuestra hija no tenía un deseo de cumpleaños. Pero fue a su funeral”.

¿Cómo era en el 68?



Ocupamos Lucrecio Caro, comandante Giuliano Ferrara, yo era la única mujer. estoy asombrado. Respondí: Estoy muy sorprendido, rompí el tabique nasal de un amigo mío Y él: Quizás, sin darse cuenta, chocarán entre sí. Luego, durante tres meses, deambulé con “Gli Uccelli”, con Paolo Liguori, también conocido como Straccio, con Diavolo, con Apache… Five Men and Me. Me controlé a mí mismo y luego cargué a los demás”.

¿A dónde fuiste?



De Carlo Levi o Giuseppe Angaretti. Dijimos: ¿Eres novia? Entonces, tienes que dejarnos entrar. Armamos campamento. También dormimos en las mesas de billar del Club Comunista Fucecchio”.

¿Ungaretti le golpeó la pierna, como le dijo a “Me Too” en su totalidad?



«No, una vez lo acompañé con 500, fue un momento. Tenía 60 años más que yo”.

¿Quién es Francesco Maria von Timberger del Marqués de Asfardis de “Condomino” y ahora “Condomino, Farewell!”?



“Un personaje que disfruté contar. Siempre está buscando un lugar que no sea su palacio, para su identidad predeterminada. El resentimiento por el que está pasando es el mío también. Y su sarcasmo es mío: me burlaré fácilmente, pero me contengo: la gente se ofende. Entonces, todas las cosas que me gustaría decir, se las hago decir”.