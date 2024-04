El ejercicio reduce el estrés en el cerebro

resumen: La actividad física reduce significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular al reducir las señales cerebrales relacionadas con el estrés. El estudio, que analizó datos de más de 50.000 participantes, mostró que las personas que cumplían con las pautas de actividad física reducían su riesgo de enfermedad cardíaca en un 23%.

Aquellos con condiciones relacionadas con el estrés, como la depresión, fueron los que más se beneficiaron y vieron mayores mejoras cardiovasculares. Esta asociación se debe en gran medida a la capacidad de la actividad física para mejorar la función de la corteza prefrontal, que ayuda a regular las respuestas al estrés en el cerebro.

Hechos clave:

El estudio incluyó un análisis exhaustivo de registros médicos, encuestas de actividad física e imágenes cerebrales de 50.359 participantes, lo que demuestra un vínculo claro entre la actividad física y un menor riesgo cardiovascular. Los participantes que realizaron los niveles recomendados de actividad física mostraron una disminución de la actividad en áreas del cerebro asociadas con el estrés, lo que contribuyó a un riesgo reducido de enfermedad cardíaca. Los beneficios de la actividad física fueron particularmente evidentes en personas con afecciones relacionadas con el estrés, como la depresión, lo que sugiere que el ejercicio puede ser particularmente beneficioso para este grupo.

Una nueva investigación sugiere que la actividad física reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular en parte al reducir las señales relacionadas con el estrés en el cerebro.

En el estudio, dirigido por investigadores del Hospital General de Massachusetts (MGH), miembro fundador del Sistema de Atención Médica General Brigham, y publicado en la revista Revista del Colegio Americano de CardiologíaLas personas con afecciones relacionadas con el estrés, como la depresión, disfrutan de los mayores beneficios cardiovasculares de la actividad física.

Las personas con niveles más altos de actividad física también tienden a tener una menor actividad cerebral relacionada con el estrés. Crédito: Noticias de neurociencia

Para evaluar los mecanismos detrás de los beneficios psicológicos y cardiovasculares de la actividad física, el Dr. Ahmed Tawakkol, investigador y cardiólogo del Centro de Investigación de Imágenes Cardiovasculares del Hospital General de Massachusetts, y sus colegas analizaron los registros médicos y otra información de 50.359 participantes de Bloc. Gen. Brigham Biobank que completó una encuesta de actividad física.

Un subconjunto de 774 participantes también se sometió a pruebas de imágenes cerebrales y a medidas de la actividad cerebral relacionada con el estrés.

Durante una mediana de seguimiento de 10 años, el 12,9% de los participantes desarrollaron enfermedad cardiovascular. Los participantes que cumplieron con las recomendaciones de actividad física tuvieron un riesgo 23% menor de desarrollar enfermedad cardiovascular en comparación con aquellos que no cumplieron con estas recomendaciones.

Las personas con niveles más altos de actividad física también tienden a tener una menor actividad cerebral relacionada con el estrés. En particular, la disminución de la actividad cerebral relacionada con el estrés fue impulsada por ganancias funcionales en la corteza prefrontal, una parte del cerebro involucrada en la función ejecutiva (es decir, la toma de decisiones y el control de los impulsos) que se sabe que constriñe los centros de estrés en el cerebro. Otras variables del estilo de vida y factores de riesgo de enfermedad de las arterias coronarias influyeron en los análisis.

Además, una disminución de las señales cerebrales relacionadas con el estrés explica en parte el beneficio cardiovascular de la actividad física.

Como extensión de este hallazgo, en un grupo de 50.359 participantes, los investigadores encontraron que el beneficio cardiovascular del ejercicio era mucho mayor entre los participantes de los que se esperaría que tuvieran una mayor actividad cerebral relacionada con el estrés, como aquellos con depresión preexistente.

“La actividad física fue casi tan efectiva para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular entre las personas con depresión. Los efectos sobre la actividad cerebral relacionada con el estrés pueden explicar esta nueva observación”, dice Tawakkol, autor principal del estudio.

“Se necesitan estudios futuros para identificar mediadores potenciales y establecer la causalidad. Mientras tanto, los médicos pueden transmitir a los pacientes que la actividad física puede tener efectos importantes en el cerebro, lo que puede generar mayores beneficios cardiovasculares entre las personas con síndromes relacionados con el estrés, como la depresión. “.

