El distrito sanitario de Fano se tambalea

fano Caos con gemidos y protestas ayer por la mañana en la sede del distrito sanitario de Fano, donde numerosas personas acudieron para elegir un nuevo médico de familia, tras la muerte repentina a finales de noviembre del fallecido médico Massimo Ciccone.

La oficina ya está llena desde primera hora.

La sala que alberga el consultorio donde se realizó la operación estuvo llena desde primeras horas de la mañana, ya que ayer fue el primer día para que los usuarios tomaran su decisión, habiéndose beneficiado durante todo el mes de diciembre de los servicios de reposición de los médicos de Via Vecchia, donde también tenía su consultorio el Dr. Ciccone.

Sin embargo, con la llegada del nuevo año esta sustitución cesará, por lo que muchos de los 1.500 pacientes del médico fallecido han tomado medidas para evitar quedarse sin ayuda. Todo fue bien hasta media mañana, y luego las colas comenzaron a crecer hasta el punto de agotar los números distribuidos por la máquina de escaneo de colas, generando problemas para las posibles prioridades; Pero el golpe final llegó con el cierre del sistema de TI que literalmente dejó en suspenso todos los servicios. Los intentos del recepcionista de restablecer las comunicaciones fueron inútiles; Por falta de comunicación no fue posible realizar ningún ejercicio.

Empleado transferido

Comenzó así una larga espera con la esperanza de que el sistema fuera reactivado. Numerosas personas hacían cola desde las 8.30 de la mañana y a las 12 aún no habían conseguido formalizar la elección de su médico. Al descontento se sumó la constatación de que el empleado de servicio de la misma oficina había sido trasladado a la oficina de Calcinelli, privando a la región de Fano de un empleado en el día que más lo necesitaba.

“Esta mañana debería haber abierto mi tienda – destaco a una señora que hacía cola desde las primeras horas del día – pero en cambio me encuentro aquí sin hacer nada esperando que se abra el sistema. ¿Quién me compensará por este día? ¿Es posible que una organización compleja como una organización de atención médica no tenga un sistema alternativo al que recurrir cuando el sistema principal no funciona?

Protestas por la pérdida de empleos

Otros se encontraron en las mismas circunstancias, teniendo que solicitar una baja laboral, que luego habrá que renovar hoy, con la esperanza de que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, un procedimiento más sencillo habría permitido a los 1.500 pacientes del Dr. Ciccone que estuvieran dispuestos a aceptar al médico de cabecera alternativo designado hacerlo automáticamente, mientras que sólo aquellos que hubieran elegido habrían tenido que informar del asunto al tribunal.

