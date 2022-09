El director revela cuál es la criatura del tráiler – Nerd4.life

Sarah Beaulieu – Directora de narración Assassin’s Creed Mirage – Confirmado que se explorará un nuevo juego de Ubisoft mitología árabe También confirmaron el tipo de criatura que se ve en el tráiler del juego: es un geniostambién conocido como “genio” en italiano.

Beaulieu Él escribe en Twitter: “La criatura que Bassem ve en el tráiler de Assassin’s Creed Mirage es en realidad un jinn (lo llamamos jinn, usando la palabra árabe). He visto sus teorías sobre él: muchas ideas geniales, pero nada. . Se acerca a la verdad. No te preocupes. Pronto conocerás a Jenny…”

Los genios son criaturas nacidas en folklore árabe. A menudo se asocian con los elementos y pueden ser tanto benévolos como malévolos. La ginebra ha aparecido en muchos medios y en varias formas, comenzando con Genie of the Lamp de Aladdin y citando un videojuego aleatorio, en The Witcher 3, que a su vez se relaciona con la historia del encuentro entre Yennefer y Geralt en los cuentos. orígenes.

Tendremos que ver qué tan preciso es el archivo. Lado legendario De Assassin’s Creed Mirage: Puede ser el punto de apoyo de la trama o simplemente un complemento que decora el juego y le da un estilo propio.

Entre las otras innovaciones reveladas por Ubisoft, parece que Assassin’s Creed Mirage apunta a sugerir un juego de parkour similar a Unity.