El Catalano está listo para la carrera en México.

Historia

Vicenzo catalánAdoptado de Desenzano y ultratriatleta desde hace mucho tiempo, está listo para un nuevo intento en México.

Durante su carrera completó 255 distancias Ironman. En estos compitió en las dos versiones del “Deka Ironman”: 4 veces un Ironman (10 días consecutivos de natación 3,8 kilómetros, 180 kilómetros de ciclismo, 42 kilómetros corriendo) y 4 veces la versión “continua”. Kilómetros a nado, 1.800 en bicicleta, 422 kilómetros a pie con 14 días de límite de tiempo.

“Empecé más o menos seguido a los 17 – dijocatalán – Con los años, primero con maratones y luego con triatlones y ultratriatlones, me di cuenta de que era capaz de hacer cosas que se consideraban “imposibles”. Sabía que no tenía capacidades físicas y atléticas normales, pero logré completar un sinfín de competencias (primero maratón y Iron Man, luego 24 horas de natación y carrera, durante 14 días consecutivos). Deca Iron Man o viaje al Sinaí y el Himalaya. ) con buena concentración y casi invencible a través de la determinación. Como oficial de los paracaidistas de Folkor, tres años de entrenamiento de alistamiento hicieron el resto. En 2006, con el Instituto de Fisiología Clínica CNR en Pisa, tuve el placer y el honor de un estudio sobre los cambios fisiológicos de mi cuerpo sometido a esfuerzos extremos y prolongados a niveles extremos. El protocolo de estudio duró tres años, al final de los cuales la respuesta fue casi normal; Al menos para mi. Es decir: mis capacidades físicas atléticas y mis parámetros fisiológicos estaban por debajo de los de un mal atleta. En cambio, lo que parecía ser “especial” era la actividad de mi cerebro durante el sueño, mi capacidad para concentrarme, mi determinación inquebrantable y mi predisposición al pensamiento positivo y al optimismo. Factores todos que me permitieron llevar a cabo un cierto nivel de logros deportivos y trasladar estas “habilidades” mías a la actividad profesional y a la vida social y relacional».

Nuevo negocio

Vincenzo comenzó su carrera como entrenador mental, pero no renunció a las competencias. De hecho, quiere alcanzar un hito prestigioso en los próximos meses, a saber, dos deca Ironmans para alcanzar la cuota “10”; Solo el francés Guy Rossi, ahora retirado de la competición a los 71 años, logró la hazaña. La próxima competencia, 1 Ironman por día durante 10 días, se llevará a cabo en León, México, del 17 al 26 de octubre de 2022.

“Para prepararme para esta carrera, agrego algunas horas de entrenamiento a mi rutina diaria – explicócatalán – Me levanto todos los días a las 4.30 y entreno hasta las 8, llevo a mis hijos al colegio y luego trabajo hasta las 13 como. Por lo general, durante mi descanso para almorzar, nado durante una hora, me quedo con mi familia y, si es posible, me dedico a andar en bicicleta sobre ruedas por la noche. El fin de semana aumento mi tiempo de entrenamiento: me levanto alrededor de las 6 y entreno hasta las 13, luego hago tiempo para mi familia. Para prepararme mejor para la carrera, hago un entrenamiento nocturno intensivo. Esta carrera en Messimo me verá ocupado con una serie de pruebas y menos tiempo para dormir. Mi estrategia no es dormir 5 horas seguidas, sino espaciarlas a lo largo del día. Por ejemplo, de una a tres allí hace mucho calor y lo uso para dormir. Después de la carrera en México, planeo recibir a Brasil del 20 de mayo al 3 de junio de 2023 en Praia Raza, Buzios, a pocos kilómetros de Río de Janeiro. Ambas carreras están incluidas en el circuito de la Copa del Mundo de Ultra Triatlón. Lo que me impulsa a hacerlo es la motivación, la pasión y las ganas de probar suerte. Me gustaría agradecer a quienes han apoyado y siguen apoyando a mis empresas: Panathlon Club del Garda y Benetti Assiguracioni”.