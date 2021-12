¿El beso a Vito Coppola? Tenemos una gran atracción »- Corriere.it

Desde Chiara Maviletti

Cantante ganadora de Rai1: “En el baile fui torpe, como una niña me cubrí el cuerpo: esta es mi venganza. También hay un gran cariño por mi maestra ”.

Ella dice que no fue lo mejor, pero sin duda Arisa, ganadora de la última edición de “Dancing with the Stars”. (La proporción de finalistas fue del 28%), fue el más popular de todos los contendientes. “Es una gran satisfacción cuando te premian por algo que no es tu trabajo -explica-. Y decir que he llegado bastante tarde al baile: siempre he estado descoordinado”.

Sin embargo, ganó. Y a lo largo de las semanas pareció prosperar, incluso físicamente.

“Sobre la actividad física. En general, soy como un animal adaptado al medio exterior: estaba rodeado de camellos y era natural realizar acciones que buscan la belleza ».

Además, al trabajar en su cuerpo, es posible que hayas cruzado algunos de sus límites, ¿verdad?

“Se desarrolló cuando tenía 9 años y desde entonces parecía que a todos se les permitía comentar sobre mis senos o molestarme. Así que comencé a cubrirme. Mi cuerpo también se vio afectado: tenía una postura encorvada hacia adelante. En las últimas semanas ”. He entendido lo estúpido que es avergonzarse de cosas específicas “.

¿Qué le gustó a la audiencia de ella?

“Creo en la carretera. Mucha gente se ha definido a sí misma: la perfección no es de este mundo ”.

¿Puedes decir hoy que sabes bailar?

“Bueno… tengo que probar sin Vito (Coppola, su mentor, entonces) ».

Se ha hablado mucho de tu relación. Le escribió una carta, hubo un beso robado durante uno de los shows .. ¿Podemos aclarar eso?

“Hay pasión, pero también hay cercanía y sí, hay mucha atracción. Pero, pooh, este no es el momento para hablar de eso. Definitivamente fue muy importante estar a mi lado porque teníamos el mismo objetivo”. y no quería decepcionarlo “.

¿mejores momentos?

“Cuando vino mi padre. Luego, cuando me di cuenta de que la relación con Vito se estaba poniendo más caliente … Y de repente fue una victoria”.

¿Algo la hizo enojar?

“Nunca me enojo. Serena Burton me lastimó un poco cuando me preguntó si quería hacer un thriller: me parecía que una mujer había entendido mal a otra”.

Entre los otros concursantes, ¿quién fue bueno con ella?

“Morgan, Bianca Gascoigne, Sabrina Salerno … pero todas fueron amables”.

Sí, pero ¿a quién le da la copa?

“Mi padre”.

¿Podrías ser miembro del jurado en “The Dance”?

“Debo tener habilidades que no tengo. El baile no es mi asignatura y creo que no podré. danza Es un programa muy sectorial ”.

¿Por qué elegiste participar?

“Millie (Carlucci, editor) me lo ha estado dando durante años: siempre he dicho que no. Pero despues de hacer eso amigosDonde todo el mundo bailaba, me llegaba el deseo. Ahora me gustaría seguir practicando. Con Mielle hay un sentimiento maravilloso: con su elegancia, seriedad y profesionalidad, representa la Italia más bella, humana, no grosera ».