El amor está en el aire del 3 al 7 de enero de 2022, episodios esperados

Serkan parece querer abandonar a Kiraz, pero Aidan, con la ayuda de Engin, intenta hacer que su hijo cambie de opinión, haciéndolo enamorarse del niño. Si bien su plan era unir al padre y la hija, Aidan llamó a Kamal para ayudarlo a asegurar la custodia del niño.

Mientras los preparativos están en marcha para la fiesta de cumpleaños de Kiraz, dirigida por Iver y en cambio hostil, por Aidan, Eda hace una oferta con éxito, alentada por Serkan, quien permanece en su postura desdeñosa con respecto a Kiraz, hasta más tarde. Lo lamentamos después de hablar con Engin, su médico y la propia Ida. De hecho, le dijo a la niña, no quería conocer a Kieraz porque entendía por las cartas del médico que corría riesgo de recurrir al cáncer; Por lo tanto, al no querer exponer tanto a Ida como a Kiraz al trauma de su desaparición, prefirió mantenerse alejado de su papel de padre y esposo. Pero luego el propio médico lo tranquilizó: la enfermedad, cinco años después de su final, no volvería a repetirse.

El amor está en el aire: ¡Serkan finalmente acepta ser el padre de Kiraz!

Serkan, repasando toda la historia a través de los videos de Eda, comienza a pensar en cómo restaurar su relación con ella y su hija. Quizás la ocasión sea la misteriosa desaparición de Kiraz en su cumpleaños. Serkan se apresura a participar en la búsqueda y Eda, desesperada, lo abraza y confía en él. Mientras tanto, Beryl y Engin muestran signos de alejarse de su papel de padres y evidencia de un acercamiento emocional entre Bina y Karim y entre Malak y Burak. Todo el mundo está preocupado por la desaparición de Kiraz. Con la ayuda de Kahn, Serkan encontró a la niña, empeñada en volar un globo con una nota adjunta que decía “Papá, hoy es mi cumpleaños”. De vuelta en el hotel, Kiraz afirma que no quiere apagar las velas hasta que llegue su padre. Fue entonces cuando apareció Serkan, vestido de astronauta, con un globo Kiraz en la mano. La niña está feliz de conocer la identidad de su padre.

Aidan quiere asegurar la custodia de Kiraz y Serkan firma la solicitud de custodia, pretendiendo que es una declaración de confesión de su hija. Una vez que se obtiene la firma, Aidan le pide a Kemal que inicie un proceso legal. La noche siguiente, Serkan está trabajando en la construcción de una cabaña de madera para Kiraz. Más tarde, Ida ve a alguien en el jardín y piensa que es un atacante, enciende la ametralladora y sale a golpearlo con un bate de juego. En realidad es Serkan, quien ha venido a despertar a su hija como prometió. Los dos, completamente mojados, se van a casa.

El día comienza “destapando” la fuerte atracción y, por tanto, la incomodidad entre Ida y Serkan. Este último decide pasar el día con Kiraz para solidificar la relación padre-hija, pero el desafío resulta más difícil de lo esperado. Habiendo recurrido en vano a su amigo Engin, Serkan se pone en contacto con Hulya, una pedagoga de éxito de la que recibe consejos sobre cómo criar a su hija. Ida no confía en el instinto paternal de su exmarido, por lo que decide seguirlo y al principio malinterpreta el papel de maestra.