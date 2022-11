Eicma 2022: Todas las novedades de la feria de Milán, una marca tras otra

Ya está la 79 edición de Eicma 2022 (se abrirá al público del 10 al 13 de noviembre en la feria de Rho) pero aunque todavía no se ha abierto oficialmente el telón de la cita de Milán, en muchos hogares ya se han presentado los nuevos modelos que harán arriba la colección 2023 Hay muchas novedades para la próxima temporada, e incluso si algunas de las bicicletas que veremos en vivo en los días de exhibición ya han sido reveladas, los fabricantes esconden el as en la manga para sorprender a los fanáticos que estarán en el show. A la espera de que se abran las puertas, llega el momento de un breve resumen marca por marca de los modelos que seguro veremos en directo así como de los que nos pueden dar una gran sorpresa.

Aprilia en Eicma 2022

La casa de Noale juega con su baraja de cartas, y para mantener el suspenso alto, decide no esperar novedades. Entonces, otra gran interrogante sobre cuántas motos nuevas se exhibirán en el stand de Aprilia. Una cosa es segura: Rsv4 XTrenta Es el único modelo que debutó con mi firma para 2023. Con suerte, veremos el cohete de frenado de un entusiasta italiano mejorado con aerodinámica al estilo de MotoGP y un motor de 230 hp. no olvides tambien Rsv4 1100 Fábrica Ultra NegroSe presentó a principios de año, pero aún no se ha visto de inmediato.