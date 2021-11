Efectivo, así que los Giallorossi nos trajeron de vuelta a “Monty’s share”

Será un flashback de lo que sucederá a partir del 1 de enero de 2022: el límite que no se debe cruzar para las transacciones con i Dinero en efectivo Y bajará más de los 2.000 euros actuales a mil euros, y todo por las medidas introducidas por el gobierno de Giallorossi que han retenido a Italia durante más de 10 años.

Aquí está “Monty’s Share”

Lo que está a punto de suceder, de hecho, está ligado al decreto fiscal Conte-bis 2020 que ya había bajado el techo hace unos meses (1 de julio), elevándolo de tres mil a dos mil euros: en otros seis meses otro importante Patada de tijera Para incentivar el uso de tarjetas de crédito y débito y desalentar el pago con el amado efectivo. ¿Por qué este regreso al pasado? Simple, el salto hacia atrás es exactamente 11 años cuando se aprobó el decreto “Salvemos Italia”. Mario Monti El límite de transacciones en efectivo se ha elevado a mil euros. El problema es atávico: si es cierto que las transacciones electrónicas reducen en gran medida la posibilidad de pagos ilegales y la evasión fiscal, entonces el efectivo sigue siendo el medio de pago preferido por los italianos, tanto que nuestro país es penúltimo en la Unión Europea en número. . de las transacciones con tarjeta per cápita (81 frente al promedio de 146, casi la mitad).

No solo eso: muchos estudios indican que el problema de la crítica es, de hecho, falso El problema de la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, no está científicamente comprobado que reducir el uso mejore este aspecto, pero Conti y Grillini han fijado (por ingresos de ciudadanía) que es necesario implementar este sistema. A partir de aquí, otra pista es el cierre de cientos de cajeros automáticos que hacen que el dinero no esté disponible, al menos en las pequeñas ciudades italianas.

plan anti evasión

Los gobiernos siempre han estado en el tema de la evasión. sección Entre los proponentes y opositores: La última categoría siempre ha enfatizado que la baja circulación de dinero no favorece la inclusión social y no actúa como motor de la economía. Con Renzi, en cambio, estaba el párrafo opuesto, es decir, de 1.000 a 3.000 euros de turnos en efectivo que, sin embargo, tuvieron el efecto de ver crecer la errática economía de Italia en 0,5 puntos. “ En igualdad de condiciones, un aumento del 1% en el uso de efectivo se traduce en un aumento del 0,8% al 1,8% en el valor agregado oculto. Confirmamos el El único 24Ore Analistas Michel Giammatio, Stefano Ezzi y Roberta Zizza. Para evitar “sumergirnos” como estamos Ocupado en Giornale.it, también se cree que elimina los billetes de 500 euros Va de los 10.000 a los 5.000 euros. Límite europeo de circulación de efectivo incluido en el paquete de lucha contra el blanqueo de capitales Los autores señalan que más estudios ya han demostrado que los límites monetarios no son suficientes para detener la evasión fiscal.

Adiós cashback

fallar Devolución de dineroY, entre otras cosas, dice todo sobre los incentivos para los pagos electrónicos, tanto que ni siquiera se incluyó en la siguiente maniobra presupuestaria, que el gobierno de Draghi detuvo el verano pasado. No hay reembolso parcial en compras, por lo tanto, luego de reducir la emisión de recibos en un 11% a un costo de 1.500 millones por semestre. Las palabras de la lotería diferían de los recibos, que según los datos de la ¿Qué?Solo uno de cada cuatro propietarios de tiendas ha enviado datos de lotería. Este método debe revisarse y modificarse para facilitar su uso.

El gobierno está haciendo todo lo posible para motivar a los comerciantes a aumentar los pagos con POS Tanto es así que se elevó el crédito fiscal (del 30% al 100%) sobre las comisiones hasta el 30 de junio de 2022. Luego también se crearon “créditos fiscales” en la compra, alquiler y uso de dispositivos, el primero para los identificados como “ estándar ”y el segundo para puntos“ inteligentes ”pero solo a partir de 2022. En resumen, se está haciendo todo lo posible para desalentar el uso de papel moneda y monedas: ¿será suficiente?