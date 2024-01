Ecuador: Un país “contaminado” por el narcotráfico

¿Por qué Ecuador? ¿Por qué uno de los países más pequeños y alguna vez relativamente pacíficos de América Latina quedó, como México o Colombia, sumido en el terror impuesto por las bandas de narcotraficantes? El estado de emergencia de los últimos días, con una ola de violencia desatada por bandas criminales en las prisiones y en las calles de algunas ciudades, ha ido retrocediendo lentamente, dando paso al miedo y la ansiedad, en cualquier caso, de “próximos ataques”.

Con la lenta liberación de los guardias penitenciarios y el regreso de la paz al país, nadie pensó que “lo peor ya había pasado”, sin embargo, vimos una fuerte respuesta del joven gobierno del recientemente elegido presidente Daniel Nobowa. . En particular, aquellos contactados por SIR para comprender un poco más profundamente la situación actual en el país, que está conectada de forma no episódica con las mafias europeas y especialmente italianas, no creen lo mismo en las perspectivas para las próximas. En el futuro, estará lleno de más violencia y terror.

“Hay un hecho impresionante – informa Francisco Carrión Mena, Profesor Emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito-. En 2014, la tasa de homicidios en el país era de 5 por 100 mil personas, ahora es de 46: 9 veces mayor. Un punto de inflexión repentino, aunque con causas muy precisas, incluso remotas”. Según el periodista de investigación, una situación Juan Carlos CalderónDirector del periódico Proyecto V, “no habría sido posible sin el contacto con organizaciones políticas y de distintos niveles”.

Razones del aumento. Entonces, ¿por qué Ecuador se encuentra en la encrucijada del narcotráfico? Hay razones simplemente geográficas: el país, sin grandes plantaciones de cacao, está atrapado entre dos de los países productores más grandes del mundo: Colombia al norte, Perú al sur. Muchas ciudades portuarias del Pacífico, especialmente Guayaquil, representan excelentes conexiones con Centroamérica y México. Luego, hay algunos hechos específicos. “A principios del milenio – explica el profesor Carrión – Estados Unidos introdujo el famoso Proyecto Colombia, declaró la guerra a los productores de coca del país vecino. Como resultado, las actividades relacionadas con el narcotráfico se 'extendieron' a los países vecinos de Ecuador. y Venezuela, donde podrían operar con mayor libertad. Ya hace unos años, la ruta directa entre Colombia y Estados Unidos ha perdido importancia, favoreciendo a los cárteles mexicanos, que han dominado el mercado durante años. En Ecuador, los cárteles son los últimos en llegar a la ubicación geográfica única y a las opciones políticas de los gobiernos que han sucedido a Lenin Moreno desde 2017, con la renuncia del presidente Guillermo Lasso. Los años han visto un terreno fértil. Los últimos meses. Opciones que se pueden resumir con el lema “Estado minimalista” “En la práctica, la ausencia de la política en los procesos sociales y en el territorio, con una sola respuesta, que ha surgido en los últimos días, la militar”.

Una respuesta débil y paradójica, según el periodista Calderón, que cree que los acontecimientos de los últimos días tienen raíces sólidas: “2018 fue un año histórico cuando hubo una serie de ataques a periodistas y agentes en San Lorenzo, en la frontera con Colombia”. . , atribuido a los opositores de las ex guerrillas colombianas de las FARC. A partir de ese momento, la actividad de los colombianos mexicanos se entrelazó con los cárteles, especialmente el de Sinaloa, que encuentra apoyo aquí en Los Soneros y Jalisco Nueva Generaciones. Las disputas entre cárteles se han trasladado a nuestro país, y el decreto del gobierno sobre el estado de conflicto civil nombra 22 grupos criminales, aunque los más grandes son cuatro o cinco. Ecuador no sólo mira hacia México y Estados Unidos, sino que también se ha convertido en un polo de base para Europa, particularmente a través de los puertos de Rotterdam y Amberes, o vía España, en particular vía el puerto de Algeciras.. En los últimos meses se han producido varias incautaciones de entre 8 y 9 toneladas de coca en el país latinoamericano, “al menos 50 toneladas de coca pasan por Rotterdam al año”. El papel de mafias como la 'ndragheta y las bandas albanesas es importante. El periodista dice: “Desde la prisión de Latakunga, aquí en Ecuador, algunos jefes albaneses gestionaban sin obstáculos el tráfico con Europa”.

Tráfico ilegal y cárceles: las “palancas” de los cárteles. El narcotráfico, de hecho, ha “contaminado” y corrompido a todo el país en su maraña de tráfico ilegal, lavado de dinero, control penitenciario y control político. El autor señala: “Empezamos a pagar la cocaína no en dólares, sino con la cocaína misma. Así, la sobreproducción provocó una caída de los precios de dos tercios, la necesidad de aumentar el consumo interno, la búsqueda de nuevos mercados – desde Brasil, con su cárteles poderosos, a Europa: el reciclaje”. Calderón afirma: “Hay conexiones muy fuertes entre la coca y las minas ilegales de oro, que son una forma de lavado. Seguir los pasos del oro es menos. Pero hay otros tráficos ilegales relacionados con el narcotráfico. Pensemos en las armas, que son la base”. para cárteles con una fuerza de 40.000 a 50.000 personas armadas… Es un ejército real, mucho más grande que el ejército “regular”, que tiene 38.000 hombres, mientras que hay 52.000 policías en todo el país.

Otro frente estratégico son las cárceles, que están enteramente en manos de los cárteles., Según el periodista, “Desde 2013, cuando Rafael Correa era presidente, Soneros tomó el control de algunas estructuras a cambio de la paz. El gobierno ha permitido que las cárceles pierdan el control. Hoy en día, todo, desde los colchones hasta los restaurantes, está en manos de bandas criminales. Un prisionero debe pagar seguridad para dormir o hacer llamadas telefónicas. De esta manera, las propias cárceles se han convertido en una forma de generar otra ronda de dinero.” El autor afirma: “Hay que decir que el Código Penal de 2014 ha reforzado el control sobre la delincuencia, la población carcelaria ha aumentado de 14 mil a 42 mil “En ocho años. Más tarde, las empresas llegaron a un acuerdo, el contacto de los prisioneros “se dividió básicamente entre los centros de detención. De esta manera, cada pabellón está en manos de una organización”.

Coaliciones de política. La cuestión de la colusión con la política es fundamental para el futuro. Calderón está convencido de esto: “Los narcos ahora financian campañas electorales y al menos 40 municipios están controlados por la narcopolítica. Hemos llegado a esta etapa debido a la conspiración de miembros del partido y funcionarios del gobierno”, dijo.

Sobre todo, Carrión está convencido de que el peligro es otro: “La política ha perdido su papel, sobre todo. El Estado expresa su presencia sólo a través del ejército y la policía, sólo con medidas de orden público. La gente tiene miedo y no viene”. de sus hogares. Ahora, las bandas criminales son el nuevo La luna de miel del presidente Nobowa se ha roto. La respuesta ha aumentado su consenso, pero siempre ha estado dentro de la lógica de la fuerza, de carácter militar. Personalmente, creo que la respuesta del gobierno ha “Por ahora, los grupos criminales han hecho retroceder. Pero es una cuestión de conveniencia, pronto volverán a levantar la cabeza, es algo cíclico”.