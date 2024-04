Ecobonus 2024: Decreto firmado, incentivos comienzan en mayo

Después de una serie de retrasos y dudas, aquí estamos esta vez. La carrera comienza oficialmente. Programa de incentivos para automóviles nuevos 2024 Se introdujo el 1 de febrero, pero solo sucedió en los últimos días. Finalmente formalizarlo En un decreto emitido por el Primer Ministro, que obra en poder de Gazeta Muturi. Se esperaba que fuera aprobada en el Gabinete, pero en lugar de eso fue aprobada. El guión recibió luz verde En forma de un trabajo de fiesta Entre los Ministerios de Empresa, Made in Italy, Economía, Infraestructuras y Medio Ambiente. Tras una revisión preventiva por parte de la Oficina de Responsabilidad Estatal, el texto ahora debe ser retomado Auditado por la Oficina de Auditoríaque usted puede solicitar Hasta 30 días. En caso de no obtener resultados, publicar en el Diario Oficial con Efectividad inmediata Eso haría que el dinero estuviera disponible. Según el Ministerio de Empresa y Made in Italy, el asunto ya está en marcha Actualización de la plataforma de reservas Incentivos en línea, con el potencial de hacerlos más accesibles al público a través… Primera semana de mayo.