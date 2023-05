Earthshine tonight: cómo ver el increíble evento lunar de mayo

Es posible que haya notado que la Luna muestra un brillo fantasmal recientemente, ya que una luz tenue ilumina la parte normalmente apagada de la superficie de la Luna. Este es un fenómeno llamado Earthshine, y puede ser una vista impresionante, sin mencionar una gran oportunidad para la fotografía lunar.

En este artículo, te explicamos cuándo puedes ver esta llamarada lunar, qué la causa y por qué lleva el nombre de uno de los músicos más famosos de todos los tiempos.

También puedes aprovechar las noches despejadas de este año con el nuestro Calendario de luna llena del Reino Unido Una guía de astronomía para principiantes.

¿Cuándo podré ver el brillo de la Tierra?

Si el clima lo permite, puedes ver el brillo de la tierra esta noche, 23 de mayodespués del atardecer (8:56 p. m. GMT en Londres, 8:13 p. m. EST en la ciudad de Nueva York).

El brillo de la Tierra se puede ver en la mañana unos días antes de la luna nueva y en la noche unos días después de la luna nueva. Es posible que ya lo hayas visto antes del amanecer del 17 de mayo durante la fase de media luna menguante, pero si no tenías ganas de levantarte de la cama a esa hora, tenemos otra oportunidad durante depilación Fase de la luna creciente.

Estas son las próximas oportunidades para observar el brillo de la Tierra:

23 de mayo: 15,5 por ciento iluminado por la luna creciente

“Mire la noche del 23 de mayo y podrá ver la luna creciente entre el brillante planeta Venus y la estrella Pólux, y el planeta rojo Marte a la izquierda de la pareja”, aconseja. Dr. Darren PasquilProfesor de Astronomía en la Universidad de Sussex.

Este fenómeno aparece más claramente durante la fase creciente o menguante, debido a que la parte iluminada de la luna es más delgada, lo que permite que una mayor parte de la luna oscura sea iluminada por el brillo de la Tierra.

Es la época perfecta del año para observar, ya que durante la primavera el hemisferio norte está inclinado hacia el sol, mientras que en latitudes más altas la nieve y el hielo del invierno aún cubren el suelo. La nieve y el hielo reflejan más luz que las plantas y el agua de colores más oscuros (por ejemplo, la nieve y el hielo tienen un albedo más alto), por lo que obtenemos un brillo terrestre más pronunciado.

Aunque es de esperar que el brillo de la Tierra sea mayor durante los meses de invierno, cuando la capa de nieve y el hielo son prolíficos, la cantidad de luz que llega al Polo Norte es mucho menor, por lo que el brillo de la Tierra no es tan agitado durante el invierno.

En pocas palabras: ¡sal y míralo mientras puedas!

¿Qué es exactamente el brillo de la tierra?

El brillo de la tierra aparece como un brillo suave y sutil en la parte no iluminada o “nocturna” de la Luna durante fases específicas. Es entonces cuando la forma delicada, pero algo fantasmal, de la luna llena se anida en el arco de una brillante luna creciente, una hermosa vista en estas primeras noches de verano.

También conocido como brillo da Vinci, intensidad El brillo de la Tierra puede variar dependiendo de ciertos factorescomo las condiciones climáticas, la reflectancia del suelo y la ubicación del observador.

Solo tenga en cuenta los medios populares que dicen que “el lado oscuro de la luna es visible” porque esto no es cierto; El lado oscuro de la Luna está de espaldas a nosotros.

Debido a que la Luna está encerrada en una golosina, nunca podremos ver el lado oscuro de la Luna desde nuestro punto de vista aquí en la Tierra. En cambio, podemos ver no encendido parte.

¿Cúales son las razones para esto?

Earthshine también se conoce como el resplandor de Da Vinci, el resplandor ceniciento o, más bien, románticamente, “la luna vieja en los brazos de la luna nueva”. Es causado por la luz del sol que se refleja en la superficie de la Tierra y luego se refleja en la Luna.

“Como todos los planetas y lunas, la Tierra no emite luz, solo refleja la luz del sol”, explica Pasquel.

“La luz del sol reflejada se puede ver iluminando la parte oscura de la luna durante unos días a ambos lados de la luna nueva, cuando la luna aparece como una luna creciente en el cielo de la tarde o la mañana.

“La luna creciente es causada por los brillantes rayos del sol que iluminan directamente la luna, mientras que la parte más oscura de la luna está débilmente iluminada por los rayos de la tierra: la luz del sol se refleja en la tierra para iluminar suavemente la luna”.

El brillo de la Tierra ocurre durante la fase del ciclo lunar cuando ilumina solo la delgada media luna de la luna. directo Luz solar, ya sea en la fase creciente o menguante.

En cuanto a la parte de la luna que no está iluminada por la luz solar directa, esta es la parte que vemos como un resplandor fantasmal. Como todos sabemos, la luz del sol llega a la tierra e ilumina su superficie. Pero esto no se limita a las masas terrestres, ya que también incluye las nubes, los océanos y la atmósfera.

Luego, parte de esa luz se dispersa, se dispersa y se refleja de nuevo en el espacio. Parte de esta luz reflejada viaja hacia la Luna y aterriza en la parte no iluminada, el lado de la noche lunar.

La Luna, a pesar de tener una superficie no reflectante, rebota esta luz reflejada en la Tierra. Es este fenómeno el que da como resultado un brillo tenue en la parte no iluminada de la luna, proporcionando una iluminación sutil de la superficie lunar débilmente iluminada.

¿Qué lo afecta?

La apariencia y la intensidad del brillo de la Tierra se ven afectadas por varios factores, incluida la cubierta de nubes de la Tierra, la composición de la atmósfera y el ángulo de reflexión de la luz solar de nuestro planeta en la Luna. Estos factores pueden causar ligeras diferencias en el brillo y el color del brillo de la Tierra, haciéndolo diferente cada vez.

La atmósfera de la Tierra, por ejemplo, juega un papel importante en la configuración de la apariencia del resplandor de la Tierra. A medida que la luz del Sol atraviesa la atmósfera, sufre dispersión y absorción, y las diferentes longitudes de onda se ven afectadas en diversos grados. Este filtrado en la atmósfera afecta el color y la intensidad del brillo de la Tierra, y es esta luz la que finalmente se refleja de regreso a la Luna.

Diferentes cubiertas de suelo reflejarán diferentes cantidades de luz; Por ejemplo, el suelo refleja alrededor del 10 al 25 por ciento, mientras que las nubes reflejan alrededor del 50 por ciento de la luz.

¿Por qué se llama el resplandor da Vinci?

A principios del siglo XVI, el músico renacentista Leonardo da Vinci centró sus pensamientos en desentrañar el misterio de este extraño brillo de otro mundo. Hizo bocetos y dibujos detallados de la luna, y aunque da Vinci no acuñó el término él mismo, estas observaciones han llevado a asociarlo con su nombre.

Sus cuadernos contenían un dibujo que representaba el brillo de la Tierra, que ahora se celebra en Listado del códiceUna colección de escritos científicos de da Vinci. Aunque necesitarás paciencia si quieres leer el manuscrito tú mismo, ya que da Vinci registró sus notas en su distintiva escritura de espejo; Italiano de atrás hacia adelante.

¿Qué equipo necesito para ver el resplandor de Da Vinci?

Aparte de querer siempre cielos despejados, no se requiere equipo especial. Si tiene algunas cosas a mano, aunque no es necesario, usar binoculares o un telescopio puede ayudarlo a identificar características que normalmente no podría ver en la superficie lunar y vigilar de cerca las diferencias sutiles en el brillo.

Es posible que desee intentar dibujar la luna en papel oscuro con tiza, pasteles o lápices.

¿El cambio climático afectará nuestra capacidad de verlo?

potencialmente. Los investigadores que observaron el albedo terrestre lo encontraron El aumento de las temperaturas puede resultar en un brillo de suelo menos intenso.

A medida que los océanos se calentaban, descubrieron que se formaban menos nubes bajas sobre el Océano Pacífico oriental, al oeste del Observatorio Solar Big Bear en California, donde estaban tomando medidas. Esta disminución en la cobertura de nubes condujo a una ligera disminución en el albedo (reflectancia) de la Tierra, lo que posteriormente afectó la intensidad del resplandor de Da Vinci.