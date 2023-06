EA Sports y EA Games se separaron cuando la empresa se reorganizó

Hay una importante reorganización en curso dentro de A Artes electrónicasque ya ha supuesto un cambio significativo en la estructura de la compañía, con EA Sports – una marca comercial de Electronic Arts Y Juegos de EA que se separó y se renombró como “EA Entertainment”.

Esta es una señal de que Electronic Arts quiere expandirse fuera del mundo de los videojuegos, siempre que sea posible, explicó el CEO andres wilson En un mensaje con el anuncio: “Estamos construyendo el futuro del entretenimiento interactivo sobre la base de series legendarias y nuevas experiencias innovadoras, que representan tremendas oportunidades de crecimiento”.



foto de laura meili

Laura Meili, Directora de Operaciones (COO), se convertirá en Directora de Entretenimiento, Tecnología y Desarrollo Central A Entretenimiento de EA, donde trabajará de cerca con Vince Zampella (presidente de Respawn Entertainment) y otros ejecutivos. Cam Weber, quien nació en las filas de juegos de fútbol de la compañía, pasará a dirigir EA Sports. Ambos tendrán más control sobre sus respectivos sellos, lo que les permitirá controlar el presupuesto de los proyectos y tener más flexibilidad en la toma de decisiones.

andres wilson Seguirá siendo CEO y al frente de ambas marcas. La noticia coincide con los retiros del Director de Experiencia Chris Brozzo y del Director Financiero Chris Suh, cuyos roles serán asumidos por David Tenson y Stuart Canfield, respectivamente.

La reorganización de EA ha estado ocurriendo desde hace algún tiempo. Recientemente se anunció que Star Wars: The Old Republic ha sido encargado a un tercer estudio. A los empleados que trabajan en el juego se les ha dado la oportunidad de asumir otros roles dentro de la empresa.

Para los dos nuevos títulos, EA Sports continuará manejando la serie F1, así como la serie PGA Tour y Super Mega Baseball, además de su serie clásica, que incluye Madden, EA deportes FC (anteriormente FIFA), NHL y College Football deberían estar en camino.

EA Entertainment dará la bienvenida bajo su ala a Respawn, Él diceRipple Effect, Ridgeline Games (Battlefield), Full Circle (Skate), Motive Studio (Iron Man), EA’s Seattle, BioWare, EA Originals. También dirigirá los títulos móviles de la compañía, incluidos Star Wars: Galaxy of Heroes y Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth.

Incluso si el cambio parece masivo, de hecho, gran parte de la estructura de la empresa seguirá siendo la misma. Zampella seguirá patrocinando a Respawn y Battlefield. Samantha Ryan de Bioware, Maxis, Full Circle y Motive Studios. El mayor cambio, además del mayor control por parte de los nuevos jefes, será la separación de EA Sports del resto de la empresa, que sigue siendo el motor de los ingresos de la empresa, teniendo en cuenta que solo FIFA 23 generó esos ingresos. $ 2 mil millones desde su publicación.

“Durante los próximos meses, Stewart, Laura, Cam y David trabajarán con los jefes de los estudios para lograr estos cambios organizacionales”, escribió Wilson, y agregó que “el negocio de EA se mantiene sólido”.