E-Prix de la Ciudad de México, vamos: horarios de TV en Sky y Mediaset – Fórmula E

La espera por fin está llegando a su fin: tras los primeros comentarios sobre las presentaciones de los monoplazas, las impresiones inspiradas en los test de pretemporada y, sobre todo, la curiosidad por el rendimiento de los coches Gen3, la Formula E World El campeonato está oficialmente listo para despegar. Este fin de semana.

A diferencia de 2021-2022, cuando estaba prevista como segunda vuelta del calendario, este año es una vuelta permanente. ‘Hermanos Rodríguez’ Apagado Ciudad de México Confirmaciones, presentaciones y completas novedades técnicas para dar la bienvenida a la etapa inicial de la novena edición.

En definitiva, los aficionados a la categoría de coches 100% eléctricos más populares del mundo no deben faltar a una cita por ningún motivo. No obstante, al igual que en la pasada edición, los emisores que garantizan la retransmisión en directo de las pruebas y carreras no cambiarán: el cielo Y Mediaset. El primer e-Prix de la temporada se llevará a cabo en noches individuales. viernes y sabadoDurante este se podrá asistir a dos entrenamientos gratuitos Perfiles sociales oficiales de la competencia o en el canal Luz de red Lo mismo, sin olvidar Sportmediaset.it.

viernes 13 de enero

23:30 – PL1 (En directo en las páginas oficiales de Facebook y YouTube y Sportmediaset.it)

sábado 14 de enero

14:30 – PL2 (En vivo en las páginas oficiales de Facebook y YouTube y Sportmediaset.it)

16:40 – Clasificación (En vivo en Sportmediaset.it y Sky Sport Arena)

20:45 – Carrera (en directo por Mediaset Canale 20, sportmediaset.it y Sky Sport 252)