Durante Friends la pillaron en otro programa

Alessandra Celentano, después de veinte años de amistad, le dio la espalda a Maria De Filippi. Quién sabe cómo reaccionará ahora la emisora

Aunque la madrina de Canal 5 siempre estuvo a su lado, incluso cuando la profesora de baile se peleó con sus compañeros del concurso de talentos, la “traicionó”.

Nadie esperaba algo así, ni verla en otro programa, en otra cadena de televisión que no sea Mediaset y, sobre todo, en compañía de otro rostro famoso que hizo historia en Amici di Maria De Filippi.

En las últimas horas ha surgido una foto que caracteriza al célebre coreógrafo: Alessandra Celentano lo prefirió a Maria De Filippi. Averigüemos qué pasó.

Alessandra Celentano, el nuevo programa del profesor Amici fuera de Mediaset

El coreógrafo forma parte del claustro del programa de talentos de Mediaset desde 2003, La madrina de Canale 5 la quería mucho por sus indiscutibles cualidades como profesora de danza clásica y el gran respeto que tenía por Alessandra Celentano. Aunque tiene una personalidad que no siempre es fácil, que a veces coincide con la personalidad de otros profesores, muchas Discutía muchas veces con su colega Raymundo TodaroNo sólo eso, aunque Alessandra Celentano a veces expresó juicios duros sobre algunos alumnos de la clase de baile de la escuela, que no fueron compartidos por los demás profesores, la presentadora de Amici nunca cuestionó su papel.

Dos mujeres de la industria del entretenimiento italiana se han peleado solo una vezHace mucho tiempo, cuando, como decía Alessandra Celentano monstruosMaría De Filippi tomó la iniciativa y le dijo: “No entiendo qué estás haciendo en Amici, ¿por qué no vas y diriges La Scala?”. La ex bailarina y presentadora son amigas y también frecuentan las afueras de los estudios de televisión, pero parece que Alessandra Celentano la “traicionó” con otro rostro famoso de Amici.

La foto que “clavó” a la profesora Amici

Recientemente compartió una profesora de baile con Garrison Rochelle, ex profesora de danza moderna y jazz, Dra.Amigos de María De Filippi, al programa el famoso chef, Emitido en TV8. Así, los dos profesionales de la danza se retaron por primera vez sobre un tema que poco o nada tenía que ver con la danza.

De hecho, el formato de Alessandro Borghese es un programa de televisión de cocina, que se emitirá a partir de 2022, que pone en competencia a dos personajes famosos, invitados a competir por recetas, platos, cocciones y preparaciones, hasta el último frito. Como anunció Alessandra Celentano en su canal de Instagram, fue divertido y estimulante probar a cocinar en una cocina. Lujo en sencillezRestaurante del chef Alessandro Borghese.