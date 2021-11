Donnarumma encanta al Paris Saint-Germain: la Juventus sueña

eso es Gigio Donnarumma Versión de lujo La persona que salió al campo anoche contra Leipzig En la cuarta ronda de Liga de Campeones.

En una tarde bastante amarga Paris Saint Germain De cara al 2-2 final, el portero de Campania se convirtió en el campeón de un partido confiable al salvar gol y anotar en varias ocasiones con intervenciones que, casi hasta el final, mantuvieron en gran medida las esperanzas de éxito de los transalpinos.

Cada vez más Donnarumma pararigori

Entre los sermones pronunciados en la noche de Donnarumma destacan sin duda los pronunciados en Andre Silva de Disco flexible en la primera mitad.

Menos de 1-0, ex Milán El intento del portugués de doblar el penalti se vio frustrado, una demostración que le permitió, de forma sencilla, hacer historia y afirmarse entre los mejores en la anulación de tiros desde los once metros.

Con esa última noche, de hecho, Donnarumma se convirtió en el El séptimo portero italiano Para evitar un penalti en la era moderna Liga de Campeones después, después De Sanctis, Sirigu, Roma, Rambula, Toledo NS Buffon.

No solo eso: hipnotizando al exdelantero del AC Milan, el nativo Castellammare de Stabia ha salvado su 16 ° penalti en su carrera de 46 encuentros (34,7% de porcentaje) y el sexto de los últimos 10 que se encuentra enfrentando entre PSG y National. Estos números no dejan lugar a dudaseficacia rendimiento, etc. espacio que te mereces.

Juventus-Donnarumma, un sueño que nunca se desvanece

Sí, el problema del espacio. en el PSG DonnarummaA pesar de los números y el rendimiento sobresalientes, todas las semanas se ve obligado a luchar por su puesto de salida con él. Keylor Navas, un concurso que, según rumores de las últimas semanas, el capítulo de 1999 y su agente Mino Raiola quieren acertar.

Aquí pues, para disfrutar de uno Propiedad Indiscutiblemente, Donnarumma (convencido por su agente) podría optar en los próximos meses por cambiar de aires y buscar una formación capaz de garantizarle la consideración y el tiempo que se merece.

En este escenario Juventus Sería una solución perfecta. De hecho, en Turín, el jugador número uno de la selección nacional, un sueño que la administración de la Juventus nunca ocultó, será muy apreciado y encontrará un entorno ambicioso y un entrenador capaz de mejorar sus habilidades y darle la seguridad que busca.

También es cierto que siempre habrá Chisney Para ocupar el papel de portero principal pero con la perspectiva de fichar a Donnarumma (y una comisión de 4,6 millones pagada a la pole en caso de temporadas en Piamonte), es fácil creer que la Juventus cambiaría rápidamente sus planes al liberar espacio para para quitar el actual número 50 de PSG, una empresa que no sería fácil de manejar.

Sin embargo, la Juventus podría jugar la carta de voluntad del jugador para regresar a Italia y competir junto a caras amistosas como las de Bonucci NS Kellini ¿Quién le dijo a DAZN hace unos días: “¿Por qué no traje a Donnarumma a la Juventus? Todavía no puedo decidir nada, en unos años si hago otra cosa lo intentaré”, palabras que inmediatamente hicieron soñar a los fanáticos de la Juventus.

