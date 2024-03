Donald Trump ha impuesto un arancel del 100% a los autos chinos fabricados en México

Dirigiéndose directamente al presidente Xi Jinping de la República Popular China, el presidente pregunta qué quieren lograr los chinos a través de la construcción.Grandes y aterradoras plantas de fabricación de automóviles en México“.

No contratas a estadounidenses y nos vendes autos, no. Gravaremos cada automóvil que cruce la frontera al 100% y si soy elegido no podrán vender esos automóviles.