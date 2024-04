Doble asesinato en México, narcos asesinan a los políticos Gisela Gaydón y Adrián Guerrero

Pidieron refuerzos y otras dos personas resultaron heridas

El tiroteo rompió el frenesí que rodeaba la candidatura a la alcaldía de Chellaya. Bertha Gisela Gaydón. La mujer caminaba por la vía pública luego de abandonar el lugar donde había hablado con sus seguidores y periodistas de cara a su primer día de campaña política y dijo que buscó seguridad para ella y sus seguidores en la ocasión. . Pero en diez segundos la alegría se convirtió en dolor, impotencia y miedo. Gisela Gaydón Ella recibió seis balazos. El agresor o agresores abandonaron inmediatamente la emboscada. Algunas de las balas alcanzaron a los tres hombres que acompañaban a Gaydan, uno de los cuales era candidato. Adrián Guerrero, miembro de su propio partido, murió horas después en el hospital. Nadie pudo detener a los asesinos. Otro baño de sangre se registró en Celaya, región de Guanajuato, con dos muertos más y dos heridos de bala.

La emboscada se produjo en la ciudad de San Miguel Octopón y la víctima, integrante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), se había comprometido con la vida política. Todo esto ocurrió en una zona que ha visto intensificarse la violencia en los últimos meses; La mayoría de las víctimas son policías o activistas políticos, como en este caso.

Este nuevo episodio que conmocionó a todos definitivamente fue planeado y se tomaron todas las precauciones posibles para ejecutarlo y proteger a los asesinos. De hecho, hasta el día de hoy no queda rastro de ellos. La policía está investigando.

Mientras tanto, los lugareños están muy asustados. En el momento del crimen, las personas que rodeaban a Gaytán con banderas y gritaban consignas políticas en tono festivo quedaron paralizadas de miedo. Definitivamente había asesinos entre la multitud.

Intenta golpear a unos metros de distancia. Es imposible no acertar. Ellos lo hicieron. Dieron en el blanco. Y cuando el candidato cayó al suelo en agonía, otros tres, entre ellos Adrián Guerrero, fueron alcanzados por otras balas. Muchos corrieron presas del pánico. Aparentemente no se esperaba una acción tan violenta, y Gayden no tenía guardaespaldas entrenados a su alrededor para neutralizar el ataque o defenderse de los pistoleros. Lamentablemente el ambiente era propicio para emboscadas de estas características.

Pero hay un detalle que las autoridades seguramente investigarán una vez que examinen las imágenes del incidente. Un testigo filmado con su teléfono celular captó imágenes de un motociclista mirando fijamente al candidato a la alcaldía, rodeado de gente, segundos antes. El individuo se movió unos segundos después de los disparos. También se puede ver cerca del vehículo gris.

No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias del crimen alcanzaran el nivel político. Richard SheffieldEl candidato republicano al Senado por Guanajuato señaló con el dedo al Gobernador de Guanajuato, Diego Chinhu Rodríguez Vallejo, culpó al candidato por la falta de seguridad en torno a Kayden, declarando en su cuenta de Twitter: “Esta verdad no quedará impune; Coordinaremos esfuerzos para garantizar la seguridad de las autoridades a los candidatos a cargos públicos”.

Alma AlcázarActivista del movimiento Morena por la gubernatura de Guanajuato, informó a la prensa local e internacional: “Nuestro candidato a ¿Es válido?, Gisela Gaydón, Ella fue asesinada por qué Moránista. Esto es lo que nos enoja. Somos choque, Somos en la mañana. Suspendemos actividades de campaña. Elección”.

Gisela Gaydón, Durante su programa político y durante su conversación con periodistas y sus colaboradores y simpatizantes, reveló que había solicitado una escolta, pero aún no se la habían asignado porque la orden estaba bloqueada por el Instituto Electoral de Guanajuato. Proceso burocrático. Este aspecto está sujeto a una investigación en profundidad. Y los resultados del retraso en el cumplimiento de esta demanda (ya que la violencia política estaba a la orden del día) se revelaron trágicamente la tarde del lunes 1 de abril. ¿Podría haber sido esto un retraso burocrático o una forma de eliminar la zona de ataque a favor de los atacantes? La policía debería investigar esta línea.

Esta violencia, ahora común en estas regiones, nos vuelve a sorprender. Nos hacen enojar profundamente. Nos destruyen emocionalmente porque son un fiel reflejo de la acción concertada del poder criminal en toda América Latina.

La organización criminal integrada está intentando gradualmente marcar su presencia a través de la violencia. Cortar vidas y creencias, especialmente cuando existen iniciativas dentro de círculos políticos honestos para condenarlas y abordarlas.

Bertha Gisela Gaydón Ella es una mujer honesta. Una persona con ideales de justicia, conciencia social y preocupación por la sociedad en la que vivió. Como resultado, fue considerado el principal blanco de la delincuencia en esa parte del territorio mexicano. Adrián GuerreroAlguien que formaba parte del bando de Gaiden probablemente tenía los mismos valores que él.

El horror de toda esta situación es que dentro de las fronteras de México, el crimen organizado continúa disfrutando de esta impunidad continua. Esa impunidad persistente que ataca descaradamente todo lo que se asemeje a la libertad o al Estado de derecho.

Exoneración de aquel castigo que nos arrebató a una mujer y un hombre honesto, valiente y socialmente entregado; Ambos están comprometidos a abrazar la verdad y participar en política.

No le permitieron dar un paso más en esa dirección. No hay duda Gisela Gaydón Era una mujer con D mayúscula cuyo camino prometía transparencia e incorruptibilidad. así como Adrián Guerrero Es otro hombre de igual valor, de igual perfil.

No hay duda. Que en paz descansen Gisela y Adrián. Obtendrán justicia.

