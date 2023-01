DMW – El sentido recuerdo de Di Gennaro: “Liderazgo y México ’86, Willy deja un vacío enorme”

ahora

a través de micrófonos extensión TMWMás lejos antonio digenaro Quiso recordar a su amigo y ex compañero gianluca willi: “‘No hay que transmitir, hay que escuchar más y hablar menos. Mejorar y ayudar a los demás todos los días, ese es el secreto de una especie de felicidad’. Este es el mensaje que Luca enfrentó durante los meses difíciles. Más que su enfermedad, quiero recordarlo así, con estas palabras, me gustaría identificarme con este mensaje que envió a través de las redes sociales, dijo que su fuerza y ​​​​voluntad para luchar contra el enemigo que trató de llevarlo con él en 5 años de lucha no se puede vencer, pero quiso sacarla adelante en el momento adecuado”.

¿Un recuerdo personal de un jugador de Willie?

“Un recuerdo personal es el que compartimos con la selección, especialmente el mundial de México 1986, y luego como eruditos trabajamos juntos durante 11 años. Más adelante en nuestro recorrido con la selección: Mancini, querido por el hermano comprado , su fuerza en la transmisión de valores y su liderazgo, fuerza y ​​señal vital.Para entregar, nos conocimos y abrazamos durante la última Liga de Naciones en Cesena, noticia que puedo esperar por un tiempo cuando regrese de Doha el 19 de diciembre. Aviso. Tendrán que luchar todos los días a falta de más”.