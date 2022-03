Disponible el parche 1.52 de Cyberpunk 2077, veamos los detalles de la actualización – Nerd4.life

Cyberpunk 2077 película Actualizado hoy, 22 de marzo de 2022 con una versión parche 1.52una actualización de gran volumen pero esencialmente correctiva, basada en notas oficiales Publicado por CD Projekt RED.

Actualizar: Los desarrolladores han publicado la lista completa de notas de referencia oficiales en el parche 1.52, que corrige varios problemas que han aparecido en varios aspectos del juego. Puede encontrar la lista completa de cambios en esta es la dirección.

Artículo original:

La actualización de hoy requiere un archivo Descargar No es del todo pequeño: contiene al menos unos 6 GB de datos en PC y algo similar probablemente también en PS5 y Xbox Series X | S, por lo que la cantidad de archivos y actualizaciones aplicadas no debería pasar completamente desapercibida, sino que se trata sobre todo de modificaciones y no de contenido nuevo.

En espera de los comentarios oficiales, que aún no han sido distribuidos por CD Projekt RED, hemos sabido que se ha agregado una nueva actualización. Soporte de plataforma de vaportal vez con algunos ajustes personalizados para optimizarlo en el dispositivo móvil de Valve, así como varias correcciones.



Cyberpunk 2077, un vistazo a Night City

Esto incluye mejoras adicionales en el juego, la solución del problema del personaje invisible, la reparación de algunos bloqueos, la adición de soluciones para evitar algunos bloqueos y fallas detectadas anteriormente y, en general, un aumento en Más del juego

No sabemos, en este momento, si el parche corrige el problema descubierto en taza transformadora De PS4 a PS5 con la llegada de la versión 1.5, pero aún estamos esperando a que lleguen las notas oficiales. Mientras tanto, la nueva expansión de Cyberpunk 2077 que aún está en desarrollo ha sido confirmada en REDengine.