Disparo de la Cruz Roja. Los problemas de la Juve tienen raíces mucho más profundas que las de Allegri, que lo está haciendo todo mal. ¿Cuánto durará el refugio de los héroes?

Día a día, el análisis de lo que le pasa a la Juventus se vuelve menos interesante y, por tanto, cada vez más complejo. Como dispararle a la Cruz Roja. El inicio del campeonato tocó el fondo que representaba la añada 2015/2016, con la gran diferencia en este caso de que la diferencia con el primero en la clasificación era mucho menor, prácticamente la mitad de los puntos. La actuación en Verona fue trágica, y el hecho de que los bianconeri despertaran en la final solo empeora el panorama general, porque atestigua que estamos hablando de un equipo que no es tan malo como dicen sus resultados. Aunque, para ser sincero, la calidad media del equipo de que dispone Massimiliano Allegri tiene algunas limitaciones en este punto.

Los problemas de la Juventus tienen raíces mucho más profundas que las decisiones y el enfoque del técnico toscano, que también carga con sus inevitables responsabilidades en un contexto tan desastroso. El pecado original, en este punto, se había vuelto tan obvio que no necesitaba más confirmación y se había cometido en un torpedo. Marotta. Incluso antes de que se convirtiera en un profesional por derecho propio, y en cualquier caso estamos hablando de un campeón, para la persona que representa a nivel de la empresa, que desde entonces ha estado en gran parte vacía hasta el atractivo de Arrivabene, que necesita tiempo para asegurarse. mecánica para él. Él es dueño del fútbol, ​​en Ferrari lo hizo mejor de lo admitido pero nunca ganó, de todos modos no tiene una varita mágica en sus manos.

La Juve se quemó las alas, como Ikaru. Hace unos días Andrea Agnelli habló de muchas cosas. Dejemos a un lado la cuestión de la Superlega, el atolladero del que ninguno de los implicados sabe exactamente cómo saldrá. En Turín, justo antes del archivo de los años de Marotta, se decidió dar el paso más largo. Desde todos los puntos de vista: económico, de imagen, corporativo. La expansión que soñó el cacique eran sus pies de barro, además el río los arrastró en el apogeo de la epidemia. La Juventus ha gastado demasiado y sobre todo mal, con la creencia de que se ha vuelto demasiado grande para fallar, demasiado grande para fallar. Sin embargo, la historia reciente está repleta de casos en los que esta definición no ha funcionado bien.

Al margen del discurso público, está el discurso técnico. Sobre quién se sentó en el banquillo en las últimas temporadas y quién está ahí ahora. Sarri fue despedido como el peor entrenador de Italia. Tenía un scudetto en el bolsillo, cosas que parecían obvias y resultaban increíbles considerando lo que sucede incluso dos años después. Seamos claros: recordar a Sarri fue un movimiento arriesgado, y una crisis de rechazo estaba a la vuelta de la esquina y sucedió. Pero si miras al técnico para encontrar los problemas de la Juve, estás buscando una solución muy parcial. Este equipo, en cambio, tiene grandes límites, especialmente en el medio campo: solo Locatelli tendrá alguna posibilidad de jugar en uno de los cinco primeros de la clasificación, y eso significará algo. Pero también entre defensa (no hay suplentes en las bandas, Bonucci y Chiellini no son eternos, Romero y Demiral se agotaron) y ataque (¿de verdad pensaba que un jugador no debería ser sustituido con 30 goles por temporada?). Luego, Allegri nos pone el lastre: la impresión es que en estos dos años se ha mantenido constante mientras el fútbol ha continuado. El resultado es el más importante, sobre esta suposición el escritor también está de acuerdo, pero el resultado debe entenderse cómo llegamos allí y procedemos a la actuación. Incluso a nivel comunicativo, la estrategia de “todo irá bien” deja tiempo para encontrar: en el vestuario seguro que te prenderás fuego y llamas, pero esto no será suficiente para que la Juve ponga la cabeza bajo la carga, porque tampoco podrá seguir el ritmo de la batalla en curso. Entre muchas cosas, esta es una de las que más extrañas.

Afortunadamente para los bianconeri, está la Champions League. La anciana se sumerge en él, hay frente a Zenit, en el visor está el paso de la curva. Es como si Dybala & Co en Italia y Europa usaran trajes diferentes. Parte de la explicación radica en que, dadas las limitaciones mencionadas anteriormente, en su formación como Juventus, siguen siendo un equipo muy competitivo. Sin embargo, el refugio europeo tiene fecha de caducidad: ¿Es realmente plausible que un equipo que se desempeña tan mal en la liga pueda ganar durante tanto tiempo en la Liga de Campeones?