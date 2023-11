Disfruta en directo de la rueda de prensa posterior al partido Atalanta-Napoli

Su segundo debut termina en victoria Walter Mazzarri En la banca Nápoles. En el partido contraAtalanta, lookman Responde a un gol Kvaratskelia Pero Elmas da la victoria a los azzurri en la final. El técnico se va a casa con los tres puntos: estas son sus palabras tras el partido.

22.20 horas

Nápoles según Di Lorenzo

Di Lorenzo también habló tras el partido: “En Bérgamo nunca es fácil ganar. Fue un partido difícil, pero pudimos haber aprovechado mejor algunas oportunidades. La victoria fue importante para el viaje. Sabemos que necesitamos hacer más. Un cambio en el banquillo significa empezar de nuevo y ganar es la mejor manera de hacerlo. Mazzarri tocó la fibra sensibleNos dio tranquilidad. ¿Osimhen? Estamos felices de tenerlo de regreso, tenía muchas ganas de volver y jugar. Una vuelta importante, sin olvidar lo que hicieron Raspadori y Simeone. Contra el Real Madrid jugaremos nuestro partido importante contra un gran equipo. Intentaremos jugar nuestro fútbol y ganar.“

22.05 horas

Mazzarri: “Entrenar a estos jugadores es divertido”

Mazzarri concluye la rueda de prensa: “Hoy no hice casi nada, no me lo esperaba. Hoy ni siquiera merecía una tarjeta amarilla, pero lo importante es ganar. Estoy diciendo la verdad”. Venir a entrenarlos es divertido ahora mismo.“.

21:50

Mazari: “¿Osimhen? Un campeón, puede marcar la diferencia”

Mazzarri continúa la rueda de prensa: “Estamos hablando de A. una muestraQuien lo hizo me dijo que podía tardar entre 20 y 25 minutos. jugador asi Puede marcar la diferencia, genera preocupación por las defensas contrarias. Quería contratar a un tipo como… Simónpero raspadori Hizo un trabajo realmente bueno”.

21.40 horas

Mazzarri en Anguissa

“Anguissa me asombróFue uno de los últimos en llegar y, después de una hora de charla, se produjo una conexión instantánea. Todo fue tan positivo que no estaba seguro de que Frank pudiera Juega de esta manera ahora mismo“

21:30

Mazzarri, palabras en la rueda de prensa

Mazzarri en la rueda de prensa: “Pasé toda la primera mitad pensando si cambiar a Nathan o no. Fuimos muy buenos manteniendo el juego y recuperándolo. En la primera parte no sufrimos nada y estuvimos casi perfectos.el. En la segunda parte esperaba empezar mejor: nos aplastaron y quiero trabajar más en eso. “Teníamos el balón, pero tengo que repasar los primeros 10 o 15 minutos”.

21:20

Mazzarri y las sensaciones con el principio

Mazzarri Lo cual demuestra cierto sentimiento con los inicios, especialmente A. Nápoles. De hecho, incluso en su primera aparición con los azzurri, en 2009, goleó 2-1 al Bolonia. En este caso, el partido se disputó en casa, pero también ganó en su debut por el mismo marcador.

21:10

Condiciones de Oliveira

también Mazzarri Intervenido en una lesión Matías Oliveiraemitido en el primer semestre: Sus circunstancias.

21:00

Mazzarri concluye: Partido amistoso contra el Real Madrid

Mazzari concluye: “Contra el Real Madrid es como un partido amistoso. Daremos lo mejor de nosotros en cada partido”.

20.50 h

“La lesión de Oliveira no será sencilla”.

Mazzarri también habla de la lesión de Oliveira: “Me dijeron que no sería una simple lesión. Estamos esperando el informe oficial de los médicos”.

20.45 h

“Hubo una conexión instantánea con estos muchachos”.

“Hicimos algunos cambios en el juego para llegar a Kvaratskhelia de inmediato, y a veces funcionó. Inmediatamente se creó una sensación entre estos muchachos, ya veremos en el futuro”.

20.40 horas

Mazzarri y el fútbol bonito

“Jugar bien al fútbol y luego perder no es bueno. Pero con este equipo podemos jugar bien y ganar. Los chicos son como esponjas, lo entendieron todo. Inmediatamente hicieron las cosas que les dije en los últimos días”.

20.35 horas

Mazzarri: “Me esperaba una segunda parte más tranquila”

Mazzari continúa: “Trabajamos bien con una defensa que se mantuvo firme. Perdimos balones pero los recuperamos inmediatamente. En la primera parte quedé más que satisfecho y revisé todos estos conceptos de inmediato contra un equipo grande como Atalanta. Tal como soy, no Lo esperaba.” Una segunda parte más tranquila y trabajaremos en eso”.

20.30 horas

Mazzarri sobre Osimhen

“Deberíamos haber sabido que este torneo sería más complicado. Ahora los equipos nos enfrentan con el cuidado necesario. ¿Osimhen es decisivo? Ya lo sabía. Por el momento tiene un tiempo de juego limitado y espero que vuelva a sus mejores niveles lo antes posible. como sea posible.” “Lo necesitamos. No había necesidad de entrenarlo para ver cómo se comporta con el equipo”.

20.25 horas

Las palabras de Mazari

Estas son las palabras de Mazzarri: “No podría haber habido una remontada mejor. No fue fácil ganar aquí. En la primera parte tenía la ilusión de no sufrir nada. En la segunda parte retrocedimos y pusimos al Atalanta en una posición difícil. Intenté tocar La clave para el equipo que gana el campeonato por goleada y está afrontando dificultades. “El año siguiente”.

20.20 horas

Elmas: “Mazzarri nos ha dado una gran ayuda”

Mientras esperaba a Mazzarri, Elmas habló por los micrófonos de DAZN: “en contra deAtalanta Fue difícil pero teníamos que hacer algo para volver a jugar, somos campeones de Italia. Mazzarri fue de gran ayuda para nosotros. Y hacer que este grupo vuelva a ser grande. Le agradecí a Osimhen porque Mi objetivo también es el suyo.“. Palabras completas.

20.15 h

Mazari y el beso en Kvaratskhelia

a Mazzarri Parecía particularmente relajado después del partido: tan pronto como terminó, fue a abrazar a todos con el dedo. Beso a Kvaratskeliael gran héroe del partido.

20.10 h

Segunda aparición positiva, pero nota negativa para Mazari

La segunda aparición de Mazzarri en Nápoles es más que positiva. Pero la nota negativa llegó en la primera mitad.

20:00

Nápoles, sensaciones de victoria

antes Kvaratskeliaentonces lookman Y finalmente Diamante Para decidir: Todo lo que pasó en Nápoles-Atalanta.

19.55

Las palabras de Mazari

