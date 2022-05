Diputado, apelación anula todo: Mussari, Fini y todos los bancos involucrados son absueltos

Todo ha sido cancelado. El exjefe de MPS, Giuseppe Musari Fue absuelto en juicio por supuestas irregularidades en operaciones de financiación estructurada (derivados) realizadas por Roca Salimbeni entre 2008 y 2012 en un intento de cubrir (según la acusación) pérdidas derivadas de la adquisición de Antonveneta. El Tribunal de Apelación de Milán anuló la sentencia de primera instancia a 7 años y 6 meses.

La operación, como se mencionó anteriormente, se relaciona con algunas transacciones financieras realizadas por el Sienese Bank. Los delitos que la fiscalía alegó contra todos los imputados fueron, por diversas razones, manipulación de mercado, falsedad contable, falsedad en el prospecto y obstrucción a la autoridad reguladora.

En el centro de la investigación estaban los derivados de Santorini y Alexandria, que Mps se comprometió a asegurar con Deutsche Bank y Nomura y que, según la Fiscalía, habrían permitido ocultar la verdadera situación financiera del banco, refiriéndose en particular a las pérdidas después de Antonveneta.

Todos los acusados ​​(dieciséis en total, incluidos los bancos) absueltos, en su mayoría sobre la base del tema. Para algunos episodios, anteriores a agosto de 2011, el plazo de prescripción ha expirado. De hecho, la segunda corte de apelación, encabezada por Angela Scalise, anuló la sentencia inicial, y anuló también el decomiso de 88 millones para Nomura y 64 millones para Deutsche Bank, acusado con la sucursal de Londres, y todas las sanciones accesorias.

Todo es sospechoso al leer el dispositivo. p alternativa gemma galdiquien exigió penas levemente inferiores a las dictadas por el tribunal debido a algunas normas, se retiró del tribunal sin pronunciarse.

“Esto es para revelar cómo se ejerce el terrible poder de la acusación en Italia, donde, afortunadamente, todavía hay un juez fortificado en Berlín”, dijeron el profesor Tullio Padovani y los abogados Francesco Maringhi y Fabio Besello, defensores de Mussari. Su broma hace referencia a la famosa frase “el juez sigue en Berlín” de la obra de Bertolt Brecht, en la que habla de un emperador molinero que lucha obstinadamente por reformar su maltrato. “El abogado Al-Musari -concluyeron sus abogados- no es lo que era cuando comenzó este caso, y nada lo va a traer de vuelta. Tal vez todos deberíamos pensar en esto”.

“Finalmente se ha hecho justicia”, dijo el abogado Francesco Cintrons, quien está ayudando al ex director general Vigny con su colega Carla Ivarone. “Los jueces fueron valientes”, agregó el abogado Francesco Isabella.

“Siempre he estado convencido de la inocencia de mis clientes y siempre he creído en el trabajo y el equilibrio del poder judicial”, dijo el abogado Giuseppe Ianacone, abogado de los directores de Deutsche Bank. Esta sentencia confirma que en nuestro país hay justicia y el presente caso es plena prueba de ello”.

absolución de todos los acusados

Además de Mussari y del exgerente general de Mps, Antonio Vigni, la corte de apelaciones también absolvió a otras 11 personas acusadas, por diversos motivos, de publicación falsa, contactos falsos con la empresa y obstrucción a la autoridad de control. Estos incluyen a los otros ex directores de Sienese Bank: el ex director del distrito financiero Gianluca Baldasari, el ex director financiero Antonio Berundini y Marco di Santo, el director de Alm dentro del Distrito de Administración de Tesorería y Capital de Sienese Bank. Y de nuevo los seis CEO de Deutsche Bank (Michelle Vaisola, Michele Foresti, Dario Chiraldi, Matteo Faggi, Marco Veroney e Ivor Scott Dunbar) y el exdirector del Instituto Japonés Nomura Sadiq Saeed, entonces CEO de Nomura International PLC London.