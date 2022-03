“Dimos más del 100% en doble”

Fue el debut soñado de Lorenzo Mossetti en individuales de la Copa Davis, cimentando el espíritu de equipo. “Le agradezco a Filippo por la confianza y a Lorenzo Sonego por apoyarme de todos modos”, dijo Cararino. “Creo que los abrazos describen mejor a este grupo. Somos como una familia y cada vez somos más”.

“Tuvimos una reunión con Filippo desde el miércoles y me advirtió que mi juego se podía adaptar bien a este campo, dadas las circunstancias. Me dejó claro que podía entrar al campo”. Mussetti señaló que la decisión final sobre su nombramiento para el quinto singles no se tomó hasta anoche. “Tuve suficiente tiempo para metabolizar. Dormí muy bien”, dijo.

Analizó frente a Norbert Gombus: “Jugué un excelente primer set, y luego en el tiebreak hizo todo lo posible para ganarlo. Pero el momento más difícil llegó en el tercer set, cuando vi que no podía tomar y luego La suerte se puso de mi lado, pero por lo general también se pone del lado de los que tienen coraje”, dijo entusiasmado Mussetti.

Cararino, que celebró su 20 cumpleaños en Bratislava la víspera del partido preliminar, mostró un gran optimismo. “Tengo constancia, gano confianza -dijo-. Mañana no tendré mi voz, quizás ahora no. Quizás esta sea la mejor victoria de mi carrera, no puedo pedir nada mejor que eso como regalo para “Mis veinte años. Y este contexto de equipo hace que todo sea más hermoso. Todos. Se merece esta victoria”.