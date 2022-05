Dicen que no es un buen padre, está llorando

El delantero mexicano Javier Hernández no pudo contener las lágrimas durante una entrevista: “Hace más de un año que no los veo”.

Con casi 34 años Javier ‘Ciccarito’ Hernández Gasta las últimas gotas de su talento en la Major League Soccer, donde juega con la camiseta desde 2020. galaxia de los Ángeles. En México, el exdelantero de Manchester United y Real Madrid es empresa y su vida personal es de gran interés. Y fue precisamente la entrevista abierta sobre ese hombre en lugar de Blair lo que provocó el quiebre emocional frente al narrador de Chicharido. Se echó a llorar y no pudo ir más lejos..

Ex internacional mexicano (52 goles en 190 partidos, el último hace tres años) Se emocionó cuando habló sobre sus hijos y las críticas que tuvo que enfrentar por ser uno.mal padre“Y su batalla contra la depresión. Hernández dijo que ha pasado más de un año desde la última vez que vio a sus dos hijos, Nala y Noah, luego de su separación de su pareja Sarah Cohen. “Quiero que las cosas sean diferentes, no lo son, no hay nada que aprender sino aprender una lección.Le dijo al canal mexicano ViX.

Cicardo Hernandez con su expareja Sarah Cohen en 2020

“Es muy difícil mantenerse alejado de ellos. – Continuación – No lo demostraba, pero cuando la gente no sabía nada de mí en estos dos años decían que era un mal padre porque no publicaba nada en las redes sociales, entonces, ¿cómo sabían que era un buen padre o no. Tuve mucho dolor. Son los dos que más amo en mi vida. No soy el mejor compañero que quería ser, ni el mejor padre que alguna vez quise ser. Nunca he sido un gran amigo. No es el gran hombre que quería ser“.

Ciccarido habló recientemente directamente con Tata Martino, lo que fue confirmado por el entrenador México. Esto puede ser un precursor Ilusionante regreso a la selección de cara al próximo Mundial de Qatar: Después de todo, su cuenta en el Campeonato de EE. UU. sigue siendo alta, con 6 goles en 15 apariciones esta temporada. Si el hombre admite que cometió un error, el jugador aún puede marcar la diferencia.