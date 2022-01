Detalles en una fuga, se discute una posible simplificación – Nerd4.life

Algunos han aparecido detalles para él Pokémon Leyendas: Arceus A partir de una filtración online, el usuario de Twitter CentroLeaks lo denunció tras eliminar su fuente principal, entre las que encontramos noticias interesantes y también Posibles simplificaciones Eso provocó la discusión de la comunidad de entusiastas.

Ya sabemos que el nuevo capítulo de la serie parece una especie de episódico con características propias, como la tendencia a ser RPG de acción Y es un mundo completamente abierto, por lo que no es de extrañar que el juego esté más orientado a la acción de lo que hemos visto hasta ahora en la serie regular.

De los nuevos detalles también aparece. La captura de Arceus Esto solo será posible después de completar la Pokédex de Hisui, el área histórica en la que se desarrolla el juego: por lo que tendrás que jugar durante mucho tiempo antes de poder atrapar la leyenda, ya que será necesario tomar todos los Pokémon en el área antes de que pueda obtenerlos, a diferencia de lo que suele suceder.

Todos comienzo (Decidueye, Typhlosion y Samurott) tendrán formas de Hisui con movimientos específicos distintos, y Sneasel también tendrá un desarrollo regional diferente.

Una cosa que se discute un poco es la modificación sustancial del sistema de valores y estadísticas en Pokémon Legends: Arceus.

En la práctica, los puntos individuales de la nueva clase no se utilizarán para la evaluación. Estadísticas De Pokémon individuales, pero un sistema similar al visto en Pokémon Let’s Go con el uso de dulces interferirá, que a su vez se deriva de Pokémon GO pero sigue siendo diferente. Otras posibles limitaciones son la ausencia de habilidades específicas, elementos personalizados y la capacidad de aparearse con criaturas.

Estos tres Eliminaciones, en particular, están teniendo mucha discusión, pero debe tenerse en cuenta que todos estos siguen siendo solo rumores. Otros detalles sobre las batallas por conquistar leyendas que se configuran como batallas contra jefes reales, y la posibilidad de tener una mecánica similar a los portales Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa.