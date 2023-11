Destacando a los propietarios de contratos (no solo AirBnB)

Tomará algún tiempo, pero el dispositivo ya está encendido. Después de capturar 779 millones de anuncios Airbnb, una empresa de alquiler a corto plazo, los propietarios y administradores de los B&B acabaron bajo la lupa de la Agencia Tributaria y de la Policía Financiera. La inspección debe realizarse por contrato, para verificar si el impuesto de tasa fija del 21 por ciento sobre alquileres a corto plazo que AirBnB no pagó como “retención de impuestos” fue pagado directamente por el contribuyente. Quienes no lo hagan están sujetos a sanciones por parte de las autoridades fiscales. Sería difícil decir que hubo “confianza” en el hecho de que la plataforma pagó el impuesto, también porque habría bastado con comprobar los extractos bancarios para darse cuenta de que Airbnb no realizó la deducción del 21 por ciento. Los controles, como ya hemos dicho, ya han comenzado. Se referirá a un gran número de contratos. La verificación también debería describir mejor el decomiso preventivo realizado por la Fiscalía de Milán, porque no es seguro que no todos los propietarios hayan pagado efectivamente el impuesto al Estado.

Airbnb, decomiso de 779 millones de euros. “Él evadió impuestos por valor de más de 3 mil millones en Italia”. qué está pasando ahora