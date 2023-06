Desentrañando los secretos de la atmósfera de Marte: un descubrimiento histórico de la Agencia Espacial Europea

Los susurros del espacio exterior nunca se detienen. Son los ecos del pasado los que rompen el silencio cósmico. Cargados de energía, tan desprovistos de todo y absolutamente de nada. Como una caja de cartón gigante que juega con el infinito y sigue expandiéndose. Homer Simpson dijo que el universo era como una dona. Y si es así, cada una de las virutas de colores que lo adornan son los planetas, estrellas y satélites que componen esa extraña melodía galáctica. Cada uno tiene su propia historia, un vestigio de los que de vez en cuando se cuelan entre los leones galácticos. Uno de los más comunes es Marte.

Investigaciones sobre la posibilidad de que Hubo un tiempo en que la vida vagaba libremente por el vecino Marte. más que frecuente. Los estudios se acumulan. Algunos hablan de antiguos ríos que se han secado durante muchos soles. Otros emergen de su geología. El último se refiere Atmosférico como relato de aquellos años enterrados en arena roja.

Del misterio de la vida a un cóctel de luz solar

fue un descubrimiento ExoMars Seguimiento de gas tropical (TGO) La Agencia Espacial Europea, que apoya una teoría que los científicos han considerado previamente. Y en esta ocasión, la capa de gas que rodea a Marte Les dio una idea que es nada menos que histórica. Resulta Consiste en monóxido de carbono con carbono menos pesado de lo que esperaban. Donde empezaron las dudas fue hace un año, cuando era la NASA vehículo de curiosidad Poniendo un pie robótico en Marte.

A primera vista, no parece importante. el Típicos términos químicos que uno no entiende Esto parece ser similar a varios descubrimientos no publicados. Sin embargo, el resultado tiene una traducción inmediata: Hay una explicación para algunos compuestos de la materia orgánica. A base de carbono: se encuentra en el suelo del Planeta Rojo. No serían un indicio de vida, sino el resultado de una composición galáctica: Una combinación de luz solar y procesos químicos complejos.

Foto de Handout / CNES / VR2Planet 2021 / AFP nota Agencia de prensa de Francia

Los investigadores llegaron a esta conclusión después de someterlos análisis completo Todos los datos que TGO pudo recopilar después de ocho increíbles órbitas entre marzo y abril de 2022. Una especie de aficionado a los ciegos. Esta es la mano que NOMAD (Nadir Occultation for Mars Discovery) ha jugado para desbloquear los misterios del universo.

Como en ese pastel rosa

Shuhei Aoki Es el autor principal del estudio publicado en Revista de ciencia planetaria. “Medir la proporción de isótopos de carbono en el monóxido de carbono es una forma efectiva de comprender de dónde proviene la materia orgánica del planeta. Revela la historia habitable de MarteDijo, captando en pocas páginas los ecos de su pasado planetario.

El trasfondo científico de la investigación es más simple de lo que sugerirían las fórmulas químicas. Hay dos isótopos de carbono en la atmósfera: 12 y 13. el primero es predominante; El segundo, más pesado. Es solo cuestión de medir la abundancia relativa de isótopos, y el resultado habla por sí mismo. Cuando el rover aterrizó en Gale Crater, produjo varios sedimentos importantes allí. Escribir un libro después de 3.500 millones de años “Tarea fácil.

“Cualquier fenómeno en Marte que pueda ser causado por la vida es motivo de emoción, Pero nuestros hallazgos apuntan en una dirección diferente.Coautor agregado del informe, yuichiro ueno. Se sigue un camino alquímico, que es en realidad un camino interminable de efectos y consecuencias. como a la tierra. Como en ese pastel rosa.