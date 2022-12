Se esperan aumentos salariales entre diciembre y enero, pero no para todos los trabajadores. He aquí por qué y a quién pertenecen.

Las facturas exorbitantes y los aumentos en el costo de vida en general continúan afectando la vida de muchos ciudadanos italianos. Como resultado, el valor económico del dinero sigue disminuyendo yLa inflación sigue pesando sobre la cuenta corriente.

Aquí hay algunas buenas noticias para los trabajadores: Aumentos salariales en diciembre y enero. Desafortunadamente, los aumentos no afectarán a todos sino solo a los empleados. esta es la razón.

Mayor salario para estos trabajadores: descubre si estás entre los afortunados

Los salarios en diciembre y enero serán más altos porque este año la Navidad y el Año Nuevo, como días festivos no utilizados, se reconocerán como días hábiles adicionales.

Evidentemente, esto no es nuevo porque la legislación prevé el reconocimiento de los días festivos no disfrutados como días laborables adicionales. Este año, el 25 de diciembre y el 1 de enero caen en domingo, convirtiéndose en días festivos sencillos. Esto quiere decir que si cae en día festivo, no podrás disfrutar del descanso retribuido reconocido en los festivos nacionales.

Le recordamos que los días 24 y 31 de diciembre, Navidad y Nochevieja respectivamente, los trabajadores no tienen derecho al pago de horas extraordinarias por no ser festivos. Por eso se considerarán dos días “normales” de la semana.

Entre otras cosas, en diciembre, una parte importante de los empleados recibirá el día 13 (algunos pueden tenerlo mensualmente en su paquete salarial). Este año se verá afectado por la exención de cotización del 2% si el importe total es inferior a 2.692 euros. Como resultado, la cantidad neta aumentará.

Además, el INPS informó que la exención de nómina se aplicará a partir de julio, pero de hecho, todas las exenciones entre enero y junio se beneficiarán de la tasa del 2%.

¿Cuál será la consecuencia de la exención fiscal? En la práctica, el día 13, el trabajador pagará un 2% menos de cotizaciones. Así, la tasa de suscripción será del 7,19% (en años anteriores fue del 9,19%); Así que quien toma el treceavo de:

1.000 euros aumentará en 20 euros;

1.500 euros se incrementará en 30 euros;

2000 euros aumentará en 40 euros.

Incluso en enero aumento de sueldo

En la nómina de enero de 2023, además de la exención del 2% de cotización, los trabajadores con un salario bruto inferior a 1.584€ recibirán un incremento del 1%. De esta forma la dilución será del 3%, mientras que la tasa de cotización se reducirá al 6,19%.

Finalmente, a partir de enero, los sueldos de los funcionarios se incrementarán un 1,5% de forma temporal hasta el nuevo contrato. No obstante, el incremento, a diferencia de la exención de cotización, será total: por ejemplo, sobre un salario de 1.500 €, se debe un incremento de 22,50 €, pero de ello hay que deducir impuestos y cotizaciones.