Descubre extrañas especies de abejas usando un hocico de perro

Se ha descubierto una nueva especie de abeja doméstica con un “hocico” parecido a un perro en los bosques de Perth, en Australia Occidental. Fue identificado por una investigación dirigida por la Universidad de Curtin que arroja nueva luz sobre nuestros polinizadores más importantes.

La Dra. Kate Prendergast, de la Escuela Curtin de Ciencias Moleculares y de la Vida, nombró a la nueva especie en honor a su perro mascota Zephyr después de notar que una parte prominente de la cara del insecto se parecía al hocico de un perro. El nombre también reconoce el papel que desempeñó su perro al brindarle apoyo emocional durante su doctorado. El Dr. Prendergast es el autor de un artículo sobre el descubrimiento publicado el 31 de octubre en Revista de investigación de himenópteros.

Según el Dr. Prendergast, el raro y fascinante descubrimiento se sumaría al conocimiento existente sobre nuestra biodiversidad en evolución. También se asegurará de que las abejas sean nombradas Leopructus céfiroa través de los esfuerzos de conservación.

“Cuando examiné por primera vez las muestras que recolecté durante mis encuestas de doctorado para descubrir la biodiversidad de las abejas nativas urbanas en el punto crítico de biodiversidad del suroeste de Australia Occidental, quedé inmediatamente fascinado por la cara tan inusual de la abeja”, dijo el Dr. Prendergast.

“Cuando fui a identificarlo, encontré que no coincidía con la especie descrita, y estaba seguro de que si era una especie conocida, sería fácil de identificar por lo extraño que se ve.

“Solo se puede confirmar una especie en particular mirándola bajo un microscopio y pasando por el largo proceso de tratar de hacer coincidir sus características con otras especies específicas, y luego pasar a las colecciones del museo.

“Al mirar la colección de entomología del Museo de Washington, descubrí que hay bastantes especímenes Leopructus zepyrus Se recolectó por primera vez en 1979, pero nunca se ha descrito científicamente”.

La Dra. Prendergast dijo que está emocionada de desempeñar un papel en dar a conocer la especie y su nombre oficial.

“Los insectos en general son muy diversos e importantes, pero no tenemos descripciones científicas ni nombres para muchos de ellos”, dijo el Dr. Prendergast.

“Los Leopructus céfiro Tiene una distribución muy restringida, hasta ahora solo se encuentra en siete lugares del suroeste de Washington y no se ha recolectado en su ubicación original. Estaban completamente ausentes de los jardines residenciales y solo estaban presentes en cinco de los remanentes del arbusto urbano que examiné, alimentándose de dos tipos de plantas. jacksonia.

“Este tipo no solo es quisquilloso, sino que también tiene un clip en forma de hocico. Por lo tanto, los nombré en honor a mi perro Zephyr. Fueron muy importantes para mi salud mental y bienestar durante el difícil período de mi doctorado”. D. y más allá.”

El Dr. Prendergast pudo confirmar que la nueva especie estaba más estrechamente relacionada con otras especies no identificadas. leoproctomediante[{” attribute=””>DNA barcoding.

Reference: “Leioproctus zephyr Prendergast (Hymenoptera, Colletidae, Leioproctus), an oligoletic new bee species with a distinctive clypeus” by Kit S. Prendergast, 31 October 2022, Journal of Hymenoptera Research.

DOI: 10.3897/jhr.93.85685