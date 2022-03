Desaparecieron napolitanos en México y se realizan operativos especiales para encontrarlos

Está en marcha un operativo conjunto de autoridades estatales y federales para buscar a los 3 neopolitanos desaparecidos. México, Antonio y Rafael Russo y Vincenzo Simmino. Según informa el sitio mexicano Millennials Más de 70 personas trabajan desde ayer con unidades caninas en el municipio decalillón, jaliscoCerca de un puente en el camino Jilotlán de los Dolores.

Dos agentes de la policía local que detuvieron a Antonio y Vincenzo por “desaparición forzosa” fueron condenados a 50 años de prisión en apelación. Un tercio está prófugo y es buscado. Apoyo a la investigación de tres perros que miran cerca del puente MaravillasSituado en el tramo de carretera de Decolitlán en Gilotlán de los Dolores.

Desaparecieron napolitanos en México: “Nargos vendió al jefe por 43 euros”

Dos policías municipales en abril de 2021 Decalitlán Los Napoleón fueron condenados por su desaparición México. Desafortunadamente, no ha habido noticias sobre el trío desde finales de enero de 2018. Otra mujer policía fue acusada en el juicio y no pudo abandonar la sala del tribunal hasta que se completó la investigación final. Se busca pero la ley no prevé penas que no existen en México. Posteriormente, el juez retiró su cargo.

El papel del jefe del Cártel de Jalisco

Después del arresto, la policía admitió que le había dado el secuestro a un jefe del cartel. Jaslisco, José Guadalupe Rodríguez Castillo, también conocido como El Queens o Don Loop. La recompensa por cada napolitana que falta es de unos 43 euros. En el juzgado los policías intentaron retirar las confesiones y, según ellos, extorsionaron a la fuerza. Oficiales acusados ​​de desaparición forzada esperados de cuarenta a sesenta años.

Proceso por la desaparición de tres neopolitanos en México

El estado mexicano de Jalisco dictó la sentencia tras un juicio de diez días. Salomón Adrián Ramos Silva y Emilio Martínez García. D.Y guardias acusados ​​de “desaparición forzosa” Antonio Russo y Vincenzo SimminoDos de los tres neopolitanos que desaparecieron en México el 31 de enero de 2018.

por la esperanza de Linda Guadalupe Arroyo, que se escapó ayer durante un descanso, deberá esperar su captura. La historia fue presentada a investigadores y jueces durante la fase de juicio. francesco ruso, Hijo, hermano y primo del trío desaparecido encontraron suficientes confirmaciones. El 31 de enero de 2018, cuatro agentes sacaron de la calle a dos jóvenes para entregarlos al Carné Penal, a cambio de una tarifa. Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El cuarto agente, Fernando Hernández Romero No está acusado de morir en circunstancias misteriosas en prisión.

Napolitanos desaparecen en México, avance: dos policías condenados, tercer agente huye

Rafael Russo, de 60 años, comerciante de viajes, viajaba con frecuencia entre Nápoles y México con otros miembros de la familia, donde tenía negocios el 31 de enero. Su teléfono celular había estado apagado desde las 3:30 pm hora local de ese día. Su hijo Antonio y su yerno Vincenzo Simmino intentaron unirse a él en Decalitlán. Honda CRV blanco (placa E03APK) Esta es la última ubicación que especifica el GPS de la camioneta que alquiló.

Al llegar al lugar, enviaron unos mensajes de voz de WhatsApp a los familiares asegurando haber sido detenidos en una gasolinera. Los agentes llegaron en dos motos y un automóvil. A partir de ese momento no se supo nada de ellos y la policía local se negó a detenerlos. La camioneta alquilada estaba estacionada similar al vehículo de Rafael Russo con placa M89AJV.